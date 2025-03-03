Где отдохнуть в Испании: самое дешевое направление

Испания, славящаяся своим гостеприимством и красотой, не прекращает привлекать путешественников со всего мира. Однако для тех, кто хочет сэкономить на проживании, есть один город, предлагающий одни из самых низких цен на отели в стране.

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Это Саламанка, город на центральном западе Испании, где средняя стоимость ночлега в отелях составляет в среднем 2,4 тысячи гривен. Для путешественников, желающих сэкономить, Саламанка, Сарагоса и Гранада станут отличными направлениями с привлекательными ценами.

Однако для тех, кто ищет более роскошный отдых, Марбелья или Балеарские острова предложат незабываемый опыт, хотя и по более высоким ценам.

Саламанка – самый дешевый город для проживания

Исследование, проведенное Национальным институтом статистики Испании (INE), показало, что Саламанка стала лучшим вариантом для тех, кто ищет недорогой отпуск. Средняя цена за ночь в отеле составляет всего 58 евро (2,5 тыс. грн). Город, являющийся настоящим историческим и архитектурным сокровищем, предлагает туристам уникальные достопримечательности, включая знаменитые соборы и Plaza Mayor, где можно наслаждаться кофе в традиционных кафе, пишет Daily Express.

Саламанка славится своим архитектурным наследием. Наиболее известными достопримечательностями являются два собора: новый и старый. "Новый" собор, построенный в 16 веке, поражает сложной резьбой, а более старый собор, датированный 12-13 веками, поражает величественной башней Галло. Кроме того, Plaza Mayor является идеальным местом для того, чтобы отдохнуть среди местных жителей и отведать вкусные тапасы.

Другие доступные направления в Испании

Не только Саламанка предлагает бюджетные варианты для туристов. Город Сарагоса на северо-востоке Испании также отличается своей доступностью. Проживание в отелях здесь стоит в среднем 74 евро (3,1 тыс. грн), что на 50% дешевле других популярных направлений страны. Гранада, расположенная в Андалусии, также входит в список бюджетных направлений по цене от 61 евро (2,6 тыс. грн) за ночь.

Марбелья и Балеарские острова – дорогие направления

Не считая того, есть направления, где цена проживания существенно выше. Марбелья, известный курорт к югу от Испании, имеет самые дорогие отели в стране со средней ценой 303 евро (более 13 тыс. грн) за ночь. Популярные пляжные Балеарские острова также недешевые — цены на ночлег здесь составляют в среднем 194 евро (8,3 тыс. грн) за ночь.

Барселона и Мадрид – городские направления

Барселона, одна из самых известных туристических точек Испании, также находится среди более дорогих направлений, с ценой за ночь в среднем 187 евро (более 8 тыс. грн). Столица страны, Мадрид, отметилась самым большим ростом цен на отели за последний год, с повышением на 12%. Стоимость проживания в Мадриде составляет в среднем 170 евро (7,3 тыс. грн.) за ночь.

Рост цен на отели в Испании

Согласно последнему отчету, цены на гостиницы в Испании выросли на 6,1% за последний год. В среднем отели страны взимали 112 евро (4,8 тыс. грн) за ночь в январе этого года, что на 7,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года. В то же время количество пребываний в гостиницах выросло на 2,5%, что свидетельствует об активном притоке туристов, особенно из-за границы.

Интересно, что в первом месяце 2025 года наблюдалось увеличение количества международных туристов на 4,2%, что положительно сказалось на уровне заполняемости отелей. В то же время количество испанских туристов, останавливавшихся в гостиницах, уменьшилось на 0,5%. Это говорит, что иностранные туристы стали основной движущей силой в испанском туристическом секторе.

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