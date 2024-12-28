Где провести фантастический отпуск весной: лучшие места в Европе

Впереди еще почти вся зима, но это не значит, что еще не пора планировать свой весенний отдых. Тем более, что этот сезон в Европе бывает чрезвычайно красивым и приятным.

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Куда отправиться, чтобы сполна насладиться весной, рассказало издание Lonely Planet. Погода в этих местах обещает быть идеальной, а условия отдыха наиболее комфортными.

Март

Алгарви, Португалия

Весна приходит в Алгарви рано, ведь это самый южный, самый солнечный и сухой регион материковой Португалии. Температура воздуха приближается к 20 °C, количество осадков уменьшается и повсюду расцветает миндаль и полевые цветы. для тела, Для тех, кто хочет релакса не только для души, но и для тела, йога-ретриты проводятся вдоль южного побережья Алгарви и вверх к границе с Алентежу, предлагая отдельные занятия и более продолжительные курсы. Поскольку в начале весны высокий сезон еще не стартует, март предлагает хорошее соотношение цены и качества, а еще большой выбор мест размещения. Это также лучшее время для прогулок по зрелищным тропам на север вдоль Атлантического побережья и изучения исторических старых городов Фару и Лагуш.

Майорка, Испания

"Снег Майорки" покрывает склоны холмов этого Балеарского острова в марте. еще не прибыли. И это не замерзшая вода, а розово-белые цветы бесчисленных миндальных деревьев, которые растут здесь повсюду. Сезон приходится на начало марта, когда все более теплая погода делает отдых приятным, но толпы туристов еще не прибыли. Это идеальное время, чтобы насладиться пляжами и побродить в здешних городах и городках как Дейя, Форналуч и Сольер. А еще подняться на вершины Серра-де-Трамунтана. Это также прекрасное время, чтобы отправиться в Пальма-де-Майорку – волшебный исторический район с прекрасными дворцами, музеями, площадями и монументальным собором.

Пелопоннес, Греция

На полуострове Пелопоннес находятся некоторые из лучших пляжей Греции, прекрасно сохранившиеся древние и средневековые памятники и живописные горы. Однако почему-то туристов здесь бывает относительно немного. Март обещает отсутствие толп, зато мягкую температуру для прогулок и больше вариантов размещения. Обязательно посетите Олимпию, где Олимпийские игры проводились более тысячи лет назад, цитадель Микен, окутанную легендами Гомера, амфитеатр Эпидавра на 14 000 мест и византийский порт Монемвасия. Дикий полуостров Мани предлагает великолепные пешие прогулки, особенно вокруг ущелья Вирос, а также очаровательные деревни. Еда здесь просто отличная. Каламата славится своими оливками, а баклажаны, рыба и мед находятся во многих местных деликатесах; также обратите внимание на красные вина Агиоргитико. Однако планируйте поездку внимательно – за пределами высокого сезона количество рейсов может быть уменьшено.

Стамбул, Турция

Стамбул прекрасен в любой сезон, однако весной, когда уже тепло, но еще не жарко, вы можете насладиться выгодными ценами, меньшим количеством людей и приятной погодой. Посетите все достопримечательности города – собор Святой Софии, базар, где продают специи и уличную еду, возьмите одну из множества прекрасных городских экскурсий на тему еды и кулинарных школ, что дает возможность объединить весенний городской отдых с кулинарной перезагрузкой.

Апрель

Озеро Маджоре, Италия

Северная Италия славится своими озерами Комо, Гарда, Лугано, Изео — каждое из них имеет уникальное очарование и манит туристов. Однако озеро Маджоре с его похожим на торт островом Белла выделяется среди них. В 17 веке граф Борромео создал здесь 10-ярусный сад высотой 37 м для своей жены Изабеллы. Открывается он в апреле и в первый месяц не перегружен туристами. Это прекрасный месяц для посещения Маджоре в целом и посещения прибрежных городов Каннобио, Стреза и Вербания, где вы можете полюбоваться роскошными ботаническими садами виллы Таранто, открытыми тоже с апреля.

Азорские острова, Португалия

Девять Азорских островов разбросаны в 1500 км к западу от португальского берега. Этот вулканический архипелаг состоит из причудливых скал, черных песков, лавовых отложений, кратерных озер и почв, на которых растут невероятные вина. Апрель приносит на Азоры весеннее цветение – азалии невероятны. А еще здесь можно наблюдать миграцию китов. 24 из 80 видов этих животных, существующих в мире, можно увидеть у берегов Азорских островов. Зато туристов в это время не так много. Возьмите экскурсию на лодке, чтобы увидеть океанических гигантов, или наблюдайте за ними с вершины скалы. Вы также можете отправиться на остров Пика, чтобы покорить самую высокую вершину Португалии (2351 м), прогуляться вокруг озер и понаблюдать за птицами и цветами на Флоресе или запланировать велосипедную прогулку по "сиреневому острову" Терсейру.

Лошинь, Хорватия

Его называют "островом жизненной силы", ведь Лошинь предлагает животворный коктейль из солнечного света (более 2500 часов в год), прозрачной воды и чистого воздуха с запахом сосен и целебных трав. Высокий сезон с переполненными пляжами здесь приходится на июль и август. А в апреле вы можете получить исторические порты, сосновые леса, рыбацкие села, рестораны морепродуктов и залив Чикат, омываемый Адриатическим морем, в свое почти безраздельное распоряжение. Прогуляйтесь по пешеходным или велосипедным тропам, которые тянутся более чем на 250 км в лесопарках Под Яворы и Чикат, наблюдайте за дельфинами в море и отправляйтесь на соседний остров Црес, чтобы наблюдать за великолепными белоголовыми сипами.

Лас-Альпухаррас, Испания

Ряд окрашенных в ослепительный белый цвет деревень покрывает южные предгорья Сьерра-Невады – региона, известного как Лас-Альпухаррас. Когда-то он стал убежищем для мавров, изгнанных из Гранады в 1492 году. Этот регион отличается сильным влиянием марокканской культуры и славится своими традиционными фермерскими деревнями. Апрель – идеальное время для посещения, если вы хотите расслабиться под теплым весенним солнцем, прогуляться по привлекательным тропам через цветущие апельсиновые рощи или изучить местную кухню. Во многих местах здесь предлагают уроки или курсы, на которых вы сможете освоить все от миндального и чесночного супа до сытного рагу. Празднование Пасхи, часто выпадающее на апрель, сопровождается огромными парадами. А отправиться можно как в заснеженные горы, так и на безлюдные песчаные пляжи.

Май

Коннемара, Ирландия

В дикой и прекрасной Коннемаре есть всего понемногу: сверкающие озера, морские острова и заливы, вересковые болота, скалистые горы и величественные замки (некоторые из которых, кстати, были переоборудованы под шикарные отели). Здесь процветает самобытная ирландская культура. Попробуйте местные развлечения, живописные поездки, традиционные пабы и исторические места по своему усмотрению. Май – один из самых сухих месяцев в Ирландии с максимальной температурой около 15 °C. Отправляйтесь на Sky Road, которая пересекает Коннемару от Клифдена, вы увидите изрезанное побережье. Выберите дорогу R334 вдоль долины Лох-Инагх, и вам откроется вид на горы Маумтурк с одной стороны и Двенадцать Бенов с другой. Во время экскурсии обязательно совершайте частые остановки. К примеру, в аббатстве Кайлмор с его готической церковью, викторианским садом и прибрежными территориями. Или в гавани Киллари с крутыми склонами или в галереях села Раундстоун.

Долина Луары, Франция

Ни одна река не сравнится по живописности с Луарой. Окруженная плакучими ивами, пышными виноградниками, старинными замками и городами, она сама по себе уникальна. Здесь много истории, от мест, связанных с Жанной д'Арк в Орлеане до королевских гробниц в аббатстве Фонтевро. А еще много прекрасных вин и блюд в мишленовских ресторанах. Хотя даже в простых семейных заведениях тоже невероятно вкусно. Плюс в мае рынки полны свежей клубники и спаржи. Прогуляйтесь на каноэ по воде или на велосипеде вдоль берега. В мае здесь гораздо тише, чем в разгар лета. Вы можете полюбоваться кавалькадой замков долины – огромным Шамбором, перекинутым через реку Шенонсо, изысканно обставленным Шеверни. Или отправляйтесь в менее известные замки, такие как Биссак, Брезе и Борегар.

Фарерские острова, Дания

Фарерские острова представляют собой скопление 18 небольших базальтовых скал, возвышающихся над Северной Атлантикой. Здесь вы увидите множество каменных обрывов, водопадов, отдаленных рыболовных деревень, ферм с травяными крышами и остатков древних поселений викингов. В мае, когда погода становится более сухой и мягкой, острова просыпаются от зимней спячки. Миллионы перелетных морских птиц прилетают сюда, чтобы вывести потомство – тупики, олуши, гагарки, бакланы, моевки, кайры. Ими можно полюбоваться в Мичинеси и Вестманни. Хотите романтики средневековой рыболовной гавани? Тогда вам в Торсхаван или отдаленные поселения, такие как Саксун, где находится музей-ферма, показывающая, как тяжела была жизнь фарерцев на протяжении веков. Или просто наслаждайтесь видами морских столбов, вересковых пустошей, фьордов и прибрежных деревень и водопадов. Однако рассчитывайте на очень изменчивую погоду.

Босния и Герцеговина

Если путешественники добраются до Боснии и Герцеговины, они преимущественно едут в Мостар, и это прекрасный выбор — османский город и его знаменитый мост замечательны. Но все еще малоисследованные Балканы могут предложить гораздо большее. Особенно в мае, когда цветут цветы, а средняя температура составляет около 18 °C. Начните с юга, в древнем городе Требинье или в Почителе – небольшом, живописном, но немноголюдном средневековом поселении. Недалеко находится поразительный водопад Кравица, который называют балканской Ниагарой. Отправляйтесь на север в горное село Лукомир, где вы увидите традиционную одежду, еду, дома и почувствуете местное гостеприимство. После пары бурных ночей в столице Сараево отправляйтесь к озерам, водопаду и историческому центру Яйце. Еще севернее бурлит река Уна, которая наполняется из-за таяния снегов именно в мае и отлично подходит для рафтинга и походов на каноэ вокруг города Бихач.

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