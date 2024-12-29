Какой праздник отмечают 29 декабря: все об этом дне

29 декабря православные верующие чтят память праведного Иосифа Обручника, преподобного Иова Манявского, преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских. Именины празднуют Антоны, Данилы, Львы, Макары, Марии, Ирины.

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В мире отмечают Международный день виолончели и День Конституции Ирландии, а в Украине День информационно-медийных структур Министерства обороны и Вооруженных Сил. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и выдающихся событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 29 декабря

29 декабря православные верующие чествуют Иосифа Обручника. Это центральная фигура в истории рождения Иисуса Христа. Согласно библейским рассказам, он был мужем Девы Марии и земным воспитателем Иисуса. Иосиф описан в Евангелиях как праведный и благочестивый человек. Он происходил из рода царя Давида и был обручен с Девой Марией.

После того, как Мария начала от Святого Духа, Иосиф, хотя и был удивлен этим чудом, решил не расставаться с ней, а взять ее под свою защиту и стать опекуном будущего ребенка. Иосиф является символом веры и смирения воли Божией. Несмотря на сложные обстоятельства, он сохранил верность и любовь к своей семье.

Также чествуют преподобного Иова Манявского (ок. 1550 – 30 декабря 1621) – выдающегося церковного и общественного деятеля, основатель Манявского скита, одного из крупнейших духовных центров Украины. Его жизнь и деятельность послужили примером глубокой веры и служения народу.

Вспоминают и преподобных Марка, Феофила и Иоанна Печерских – это выдающиеся фигуры в истории Киевской Руси и украинского православия. Они были первыми монахами Киево-Печерской лавры, избравшими путь аскезы и самоотверженного служения Богу.

29 декабря – День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных сил. Государственные служащие, офицеры и работники информационно-медийных структур Минобороны и ВСУ отличаются высоким профессионализмом и преданностью своей профессии, они постоянно готовы принести максимальную пользу не только Вооруженным Силам Украины, но и государству в целом.

В странах мира 29 декабря отмечают:

День Конституции в Ирландии;

День Независимости в Монголии;

День штата Техас в США;

Национальный день пряный суп с овощами и мясом в США.

Исторические события 29 декабря

1845 – Техас стал 28 штатом США, что стало причиной начала войны между США и Мексикой.

1891 – Томас Эдисон запатентовал радио.

1911 – Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 установил мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч.

1937 – вступила в силу конституция Ирландии. Ирландское свободное государство получило официальное название "Эйре".

1940 – Лондон претерпел самый мощный за все время 2-й Мировой войны налет немецких бомбардировщиков.

1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинскую скаутскую организацию "Пласт".

1995 – открытие метрополитена в Днепропетровске.

1996 – в Гватемале закончилась 36-летняя гражданская война.

1999 – Конституционный Суд Украины признал, что смертная казнь противоречит Конституции Украины.

2008 – началась новая "газовая война" России против Украины.

2023 – массированный ракетный обстрел Украины, самый большой с начала полномасштабного российского вторжения.

Кто родился 29 декабря

1721 – Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV.

1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, его именем были названы плащи.

1800 – Чарльз Нельсон Гудьер, американский инженер, изобретатель процесса вулканизации резины.

1808 – Эндрю Джонсон, 17-й Президент США (1865-1869).

1877 – Даниил Щербаковский, украинский искусствовед, музейщик, ученый секретарь и академик Украинской государственной академии искусств

1891 – Владимир Симиренко, украинский ученый-садовод, селекционер, помолог, один из первых агроэкологов (расстрелян в сентябре 1938).

1893 – Роберт Лисовский, украинский художник-график, последователь Михаила Бойчука и Георгия Нарбута. Автор эмблемы ОУН "Тризуб с мечом".

1896 – Хосе Давид Альфаро Сикейрос, мексиканский художник-монументалист.

1906 – Сергей Королев, украинский конструктор ракетно-космических систем.

1972 – Джуд Лоу, британский актер театра и кино ("Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора", "Близость").

1972 – Евгений Нищук, украинский актер театра и кино. Министр культуры Украины.

1979 – Андрей Котельник, украинский боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2000).

В этот день умерли:

1724 – Павел Полуботок, приказный гетман Левобережной Украины.

1926 – Райнер Мария Рильке, австрийский поэт и прозаик, выдающийся представитель символизма и мистически религиозного направления в литературе.

1929 – Вильгельм Майбах, немецкий инженер и предприниматель, конструктор первого "Мерседеса". Основатель компании Maybach.

1952 – Иван Кочерга, украинский драматург.

2004 – Джульес Аксельрод, американский биохимик и фармаколог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине.

2020 – Пьер Карден, модельер, кутюрье, один из первооткрывателей стиля "Унисекс".

2022 – Пеле, бразильский футболист.

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