Лучшие цвета для зимнего маникюра: рейтинг от звездных мастеров

Хотя вы можете окрашивать свои ногти в любой оттенок на протяжении всего года, именно зимой цвет маникюра делается особенно важным. Природа становится черно-белой и нам хочется больше яркости в своих образах.

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Но какие цвета считаются "зимними" оттенками и какие из них лучше всего подходят для этого сезона? Звездная мастерица маникюра Дженни Буи, работающая с Мэри Джей Блайдж, Карди Би и Марком Джейкобсом, поделилась своими мыслями с изданием Parade. Она назвала шесть цветов и один эффект, которые будут особенно актуальны этой зимой. В первую очередь в сезон праздничных вечеринок. Вот что она предложила для вашего вдохновения.

Желто-коричневый

Тёплый насыщенный оттенок перезрелого абрикоса идеально подходит для зимы, считает Буи. Если хотите более благородных тонов, выбирайте более темные версии с более выраженным коричневым подтоном.

Черный

Выберите черный лак и вы никогда не ошибетесь – это универсальный цвет. Однако он становится более актуальным именно в темную половину года. Буи называет черный классическим выбором для стильного зимнего образа.

Темно-зеленый

Выход фильма "Wicked: Чародея" сделал все варианты зеленого топ-трендом сезона. Однако в период зимних праздников особенно актуален будет изумрудный – это яркий праздничный оттенок, идеально подходящий для новогодних вечеринок.

Красный

Еще один классический рождественский цвет уместен и в маникюре, это яркий красный. Буи советует выбирать глубокие и смелые оттенки, громко заявляющие о себе. Именно они лучше всего создают праздничное настроение.

Темно-бордовый

Фиолетовый или бордовый – очень красивый цвет для зимы, и Буи предлагает обратить особое внимание на оттенки, близкие к цветам насыщенного красного вина. С их помощью вы создадите поистине роскошные зимние образы.

Яркий оранжевый

Выбирайте более светлый или более темный оттенок. Главное, чтобы он был ярким. Буи описывает его как теплый привлекательный цвет для уникального зимнего маникюра.

Глитер

Последний совет, который Буи дала любителям маникюра, это не бояться этой зимой мерцающего блеска. Просто добавьте глитер к любому цвету, который вам нравится, и это придаст вашему образу праздничной роскоши. И не забудьте о стойком топовом покрытии – оно защитит ваши ногти от сколов.

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