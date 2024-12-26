УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Где больше всего солнца зимой: 10 направлений для незабываемого отпуска

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
849
Где больше всего солнца зимой: 10 направлений для незабываемого отпуска

Зимой большая часть Европы покрыта плотными облаками, так что жители европейских стран очень скучают по солнечному свету. К счастью, если ваш отпуск выпадает на зиму, вы можете провести его в солнечных краях.

Видео дня

Для тех, кому хочется погреться в теплых лучах, издание Express составило список 10 направлений, где зимой стоит самая солнечная погода. В каждой из этих локаций вы получите более 10 часов солнечного света в день.

Танзания

Где больше всего солнца зимой: 10 направлений для незабываемого отпуска

Лидером оказалась Танзания, где в зимние месяцы солнце светит по 12,06 часов в день. На Занзибаре, потрясающем архипелаге с более чем полусотней островов в Индийском океане у побережья Танзании, туристы могут наслаждаться прекрасными песчаными пляжами и бескрайним голубым небом по окончании сезона дождей в декабре.

Мале, Мальдивы

Где больше всего солнца зимой: 10 направлений для незабываемого отпуска

Живописный остров Мале занимает второе место, предлагая 11,88 часов зимнего солнца в день. К тому же в последнее время перелеты из Европы на Мальдивы заметно подешевели, что делает отдых на этом архипелаге более доступным.

Кейптаун, Южная Африка

Где больше всего солнца зимой: 10 направлений для незабываемого отпуска

В среднем в Кейптауне зимой можно наслаждаться 11,47 часа солнечного света в день. А еще этот город известен своими великолепными пляжами и знаменитой Столовой горой. Кейптаун может похвастаться первоклассными ресторанами и изысканными винами из местных виноградников.

Бали, Индонезия

Где больше всего солнца зимой: 10 направлений для незабываемого отпуска

На Бали действительно есть все. От волн для серфинга в Чанге до пышной зелени Убуда и покоя островов Гили. Здесь можно найти и уединение, и бурные вечеринки. Это универсальное место, чтобы наслаждаться зимним солнцем. И делать это по 10,71 часа в день.

Канарские острова

Где больше всего солнца зимой: 10 направлений для незабываемого отпуска

Два пункта в списке формально являются территорией европейской страны. Канарские острова принадлежат Испании и зимой что на Тенерифе, что на Фуэртевентуре в среднем по 10,35 часа в день светит солнце.

В общей сложности десятка лучших направлений для тех, кому зимой хочется солнца, выглядит так:

  1. Танзания – среднее количество часов солнца зимой 12,06;
  2. Мале, Мальдивы - 11,88 часа;
  3. Кейптаун, Южная Африка – 11,47 часа;
  4. Бали, Индонезия - 10,71 час.;
  5. Каир, Египет – 10,65 часов;
  6. Чиангмай, Таиланд – 10,53 часа;
  7. Майами, Флорида - 10,53 часа;
  8. Тенерифе, Канарские острова – 10,35 часа;
  9. Фуэртевентура, Канарские острова – 10,35 часа;
  10. Марракеш, Марокко - 10,06 год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каком райском острове в Тихом океане почти нет туристов, хотя он очень похож на Мальдивы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.