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Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки
Чтобы долго не возиться с затворением теста и выпеканием, хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится максимум 5 минут. К тому же потребуется минимальное количество ингредиентов.
Идея приготовления хачапури на сковороде за 5 минут опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Можно подать завтрак или обед.
Ингредиенты:
- творог кисломолочный 5% – 100 г
- твердый творог 50% – 15 г
- яйца – 1 шт.
- кукурузная мука – 30 г
Способ приготовления:
1. К кисломолочному сыру добавить 1 яйцо.
2. Натереть сыр.
3. Всыпать кукурузную муку.
4. Всё хорошо перемешать.
5. Выложить массу на сковороду, разровнять.
6. Жарить под закрытой крышкой с двух сторон.
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