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Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
45
Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

Чтобы долго не возиться с затворением теста и выпеканием, хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится максимум 5 минут. К тому же потребуется минимальное количество ингредиентов.

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Идея приготовления хачапури на сковороде за 5 минут опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Можно подать завтрак или обед.

Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

Ингредиенты:

  • творог кисломолочный 5% – 100 г
  • твердый творог 50% – 15 г
  • яйца – 1 шт.
  • кукурузная мука – 30 г

Способ приготовления:

Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

1. К кисломолочному сыру добавить 1 яйцо.

Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

2. Натереть сыр.

3. Всыпать кукурузную муку.

Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

4. Всё хорошо перемешать.

Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

5. Выложить массу на сковороду, разровнять.

6. Жарить под закрытой крышкой с двух сторон.

Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

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