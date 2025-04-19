Хачапури на сквоородке за 5 минут: готовится без заморочки

Чтобы долго не возиться с затворением теста и выпеканием, хачапури можно приготовить прямо на сковороде. Для этого вам понадобится максимум 5 минут. К тому же потребуется минимальное количество ингредиентов.

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Идея приготовления хачапури на сковороде за 5 минут опубликована на странице фудблогера с ником retsepty dlya ditey в Instagram. Можно подать завтрак или обед.

Ингредиенты:

творог кисломолочный 5% – 100 г

твердый творог 50% – 15 г

яйца – 1 шт.

кукурузная мука – 30 г

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить 1 яйцо.

2. Натереть сыр.

3. Всыпать кукурузную муку.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Выложить массу на сковороду, разровнять.

6. Жарить под закрытой крышкой с двух сторон.

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