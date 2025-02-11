Хейли Бибер вернула в моду обувь, которая подходит под любую одежду.

Хейли Бибер известна своим минималистичным подходом к стилю, сочетающему простоту с элегантностью. Она часто выбирает нейтральные цвета и создает образы, которые выглядят одновременно стильными и удобными. Однако даже в минимализме есть место для интересных акцентов – необычных аксессуаров, шляп или обуви.

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Недавно Бибер заметили в комфортной обуви, подходящей под любую одежду. Детали рассказало издание Instyle.

Впереди – весеннее межсезонье, поэтому стоит заранее приобрести актуальную обувь. Лоферы на плоской подошве – это классика, которая никогда не выходит из моды, но именно Бибер смогла вернуть их в списки трендов этого года. Кажется, что эти стильные, но удобные ботинки обрели новую жизнь благодаря ее непринужденному подходу к моде, сочетающей элегантность и комфорт.

Бибер, безусловно, не единственная поклонница универсальной обуви – такие знаменитости, как Кэти Холмс и Сара Джессика Паркер также выбирают удобную обувь на плоской подошве.

Массивные лоферы были на пике популярности в предыдущих сезонах, но актуальность набирает именно обувь на плоской подошве.

Лоферы, ставшие символом элегантности и "интеллектуального стиля" еще в середине XX века, всегда сохраняли популярность в мужском и женском гардеробе. Они ассоциируются со спокойной классикой.

Хейли сделала лоферы на плоской подошве частью своего повседневного образа. Вместо того чтобы выбирать более традиционные варианты обуви, селебрити показала, как можно интересно сочетать лоферы.

Ее выбор этих ботинок дополняется минималистическими, но элегантными нарядами – например, в сочетании с широкими брюками или объемными костюмами. А недавно Бибер удивила фанатов, стилизовав лоферы со спортивной кожаной курткой с акцентным принтом.

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