Как правильно сажать клубнику и вырастить богатый урожай: советы

Клубника – любимая летняя ягода у многих из нас. К тому же ее не очень сложно выращивать на собственном огороде. Всего несколько секретов помогут получить поразительный урожай.

Видео дня

Издание "Яркая клумба" собрало основные советы для тех, кто выращивает клубнику самостоятельно. Сосредоточимся на советах, которые актуальны именно в весенний сезон.

Урожайность клубники

Ягода не может быть одинаково плодородной всегда. Жизненный цикл клубники, независимо от сорта, складывается таким образом, что наилучший урожай она дает на второй год после посадки. Затем еще 2-3 года с растения можно собрать действительно большое количество чудесных ягод. Затем урожайность снижается, а ягоды начинают мельчать. Поэтому клубничную грядку нужно обновлять.

Когда сажают клубнику

В открытую почву растение высаживают весной и осенью. Рассаду в контейнерах можно выращивать круглый год, в том числе летом. Весенняя высадка клубники можно начинать, как только размерзнется земля – когда лопата начинает входить в почву, можно начинать работы. Впрочем, для таких условий годится только закаленная рассада клубники, которую выкопали незадолго до продажи из открытого грунта.

Если вы приобрели саженцы клубники, которые уже начали рост, их лучше высаживать на открытую грядку, когда прекратятся ночные заморозки. Температура должна быть на уровне 8-10 градусов тепла. Более раннюю посадку клубники производят в теплицы или во временное накрытие.

Тем, кто хочет посадить молодую клубнику осенью, следует ориентироваться на период с августа по конец октября. Если осень теплая, то можно и немного позже. Главное, чтобы до промерзания земли оставалось не менее 3 недель. Так саженцы успеют укорениться. При поздней посадке растения нужно мульчировать и укрывать агроволокном до весны.

Условия для выращивания клубники

Растение любит легкие питательные суглинки или обогащенные органикой супески. Реакция может быть от слабокислой доп слабощелочной (pH 5,7-6,2). Чтобы увеличить урожай, нужна подкормленная перепревшей органикой земля. В идеале место для посадки ягоды следует готовить заранее: для весенней посадки – с осени, для осенней – за месяц до высадки. В это время вносят компост, полностью перепревший перегной, а можно добавить золу или, например, калийно-фосфорные удобрения. Если вы не обработали землю заранее, удобрения можно добавлять прямо в лунки при посадке. Весной лучше использовать немного нитроаммофоски, вместо калийно-фосфорных удобрений.

Что касается освещенности, то ягода любит много солнца, поэтому сажать ее в тени не стоит. Особенно если речь идет о крупноплодных сортах. А вот мелкоплодные, которые еще называют садовой земляникой, лучше растут в мягкой полутени. Эти растения способны выдержать жару и непродолжительную засуху, но для хорошего урожая им нужна нормальная влажность почвы. Поэтому не забывайте поливать клубничную грядку. Но избегайте застоя воды и мест с плохой циркуляцией воздуха.

Для защиты саженцев от вредителей и болезней обработайте их смесью инсектицида и фунгицида. Растение, которое растет в контейнере до посадки, поливают таким коктейлем. Молодые саженцы с открытым корнем лучше ставить в раствор на пару часов или опрыскивать до или после посадки. Остатками раствора в таком случае поливают клубнику под корень. Весной также можно использовать стимуляторы корнеобразования и адаптогены.

Как правильно сажать клубнику

Важно, чтобы в посадочную лунку растение входило с расправленными корешками. Также не нужно углублять в почву корневую шейку – часть растения между корнями и черенками листьев. Она должна быть на уровне земли. Посадка другим способом может снизить урожайность. Это важно и для открытого грунта, и для выращивания в теплице.

При подготовке грядок для посадки клубники на суглинистых грунтах следует сформировать валик земли высотой 10-20 см. Так весной почва лучше прогреется, а лишняя влага не будет застаиваться и урожай будет более ранним. На легких супесях грядки под клубнику делают только слегка приподнятыми, чтобы почва не пересыхала слишком быстро, если нет капельного полива.

Что касается схемы посадки, то оптимальных формул существует две. При посадке одной строчкой, грядку располагают вдоль оси север-юг. Между кустами оставляют 20-25 см, а ряды разносят друг от друга на 60 см. При двухленточной посадке – высаживают по две строчки саженцев с междурядьями от 70 см. Можно также сажать растения в шахматном порядке. Главное – выбрать схему заранее и разметить грядки. Так вы можете, в частности, просчитать, сколько саженцев клубники вам необходимо приобрести.

Кроме традиционной посадки в грунт, в последнее время набирает популярность высадка клубники на агроволокно или пленку. Впрочем, лучше выбирать именно агроволокно. Для такого метода грядки или гребни накрывают специальным плотным нетканым материалом, пропускающим воду к кустам, но препятствующим росту сорняков. При необходимости сверху добавляют мульчу, она поможет лучше сохранять влагу в земле и защищать растения от перегрева. Такой способ посадки значительно сокращает время ухода.

Чтобы клубника весной начала прогреваться и расти, весной с участка снимают старую мульчу. Также нужно обрезать все старые, больные и засохшие листья. В это же время можно произвести первую профилактическую обработку ягоды от болезней.

Весной следует аккуратно прорыхлить открытые грядки и полить клубничную грядку, если воды в земле недостаточно. Также в весенний сезон раз в 2-3 недели следует вносить комплексные удобрения – нитроаммофоску или специальные смеси для выращивания клубники. В период цветения можно добавить калийные удобрения. Для более активной формовки цветов и завязи растения можно обработать фитостимулятором.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сеять рассаду баклажанов, чтобы увеличить урожайность.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.