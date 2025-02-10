Когда и как нужно сеять баклажаны на рассаду: урожай вас удивит

Баклажаны являются одним из самых популярных овощей для выращивания на собственном огороде. Их можно есть с грядки и делать из них консервацию на зиму. Но важно правильно посеять культуру, чтобы получить действительно хороший урожай.

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Выращивание баклажанов происходит через рассаду. Когда и как именно нужно засевать семена растения, чтобы добиться наилучшего результата, узнавал OBOZ.UA.

Когда сеять баклажаны на рассаду

Начинают выращивать рассаду баклажанов в феврале. Март тоже является удачным для этого месяцем. Ранние сорта можно высевать также в первой половине апреля. Если сделать это позже или выращивать овощ сразу в открытом грунте, он зацветет во второй половине лета и не успеет созреть.

Что касается сроков, то семенам баклажана нужно от недели до нескольких недель, чтобы прорасти. Ростки культуры потребуют до двух месяцев времени, чтобы достаточно окрепнуть перед переносом на открытые грядки.

Как выращивать рассаду баклажанов

Выращивают молодые растения в рыхлой и проницаемой почве. Можно приобрести готовый субстрат для рассады, а можно самостоятельно смешать речной песок, низовой торф и компост/перегной в пропорции 1:4:3. Самодельный грунт перед посадкой нужно пролить кипятком или прокалить для дезинфекции.

Поскольку большинство дачников предпочитают выращивать баклажаны без пикирования, ведь растение плохо переносит эту процедуру, посуду для рассады можно брать не очень большую. Подойдут торфяные таблетки или пластиковые стаканчики.

Высевать лучше гибридные сорта баклажанов – они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и болезням. Позаботьтесь о том, чтобы семена были качественными. Покупайте посевной материал у проверенных поставщиков.

Перед посадкой прогрейте семена – положите в банку с теплой водой (40–50 °C) на 3–5 минут. После этого на 20 минут их погружают в 10% раствор перекиси водорода или раствор марганцовки для дезинфекции.

Полезно будет также закалить семена. Для этого их кладут между двумя слоями влажной ткани и выдерживают неделю при комнатной температуре. Каждый день на 5 часов такие семена нужно класть в холодильник. Эта процедура не обязательна, однако будет полезной.

В каждый горшок нужно помещать по три семечка. Когда они прорастут, у побега прищипывают верхушку, а впоследствии из трех оставляют сильнейший и самый развитый. Поливают рассаду баклажан раз в неделю.

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