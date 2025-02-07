Какие цветы можно сеять уже в марте: список

Первый месяц весны – это период, когда можно начать подготовку к новому посевному сезону, несмотря на возможный возврат зимних холодов. Теплой погодой можно воспользоваться на юге страны для высадки первых культур, тогда как на севере рассада будет ждать в свое время на подоконниках, балконах или верандах.

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Март – идеальное время для начала подготовки цветочных клумб. Именно в этот период можно посеять семена многих растений, которые обрадуют вас яркими красками летом. Эксперты назвали несколько популярных видов цветов, которые можно высевать уже сейчас.

Эхинацея

Эхинацея – это многолетнее растение, цветущее пышными соцветиями на второй год после посева. Семена эхинацеи прорастают в течение 45 дней, поэтому оптимальное время для посева – март. Для успешного роста поддерживайте температуру около 12-14°C.

Лобулярия

Или алисум – это неприхотливое растение с мелкими, но очень ароматными цветками. Ее семена высевают во второй половине марта – начале апреля. Ростки появляются примерно через 10-12 дней. Лобулярия хорошо переносит пересадку, поэтому ее можно высаживать в цветники с конца мая.

Флоксы

Это одни из самых любимых цветов многих садоводов. Они неприхотливы и отличаются продолжительным цветением. Семена флоксов высевают в марте. Сеянцы нуждаются в регулярных подкормках органическими или минеральными удобрениями. Высаживать рассаду в открытую почву можно с середины мая.

Вербена

Это теплолюбивое растение с яркими цветками. Ее семена высевают в марте без углубления в почву. Для лучшего прорастания семян перед посевом замачивают в стимуляторе роста. Вербену, пророщенную в комнатных условиях, высаживают в открытую почву в середине мая.

Клеома

Это растение с оригинальными соцветиями, напоминающими бабочек. Семена клеомы высевают в марте на глубину 1,5 см. Всходы появляются через 2 недели. Рассаду пикируют в фазе двух настоящих листьев. Высаживают в открытую почву в середине мая.

Колеус

Это декоративно-лиственное растение, которое ценится за яркую и разнообразную окраску листьев. Семена колеуса высевают в марте, слегка вдавливая в почву. Рассаду пикируют после появления нескольких настоящих листьев. Высаживают в открытую почву в середине мая.

Ротики

Это неприхотливые цветы, хорошо переносящие легкие заморозки. Их семена высевают в марте в смесь питательной почвы и песка. Рассаду пикируют после появления первого настоящего листа. Высаживают в открытую почву в середине мая.

Март – это отличное время для того, чтобы начать выращивать свои любимые цветы. Выбрав подходящие сорта и соблюдая простые правила ухода, вы сможете создать в своем саду яркий и неповторимый цветник.

Раньше OBOZ.UA давал советы огородникам, как правильно сажать туи.

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