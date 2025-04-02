И это не сахар: ученые назвали продукт в повседневной пище, который вызывает ожирение

Исследование показывает, что соль, содержащаяся в таких повседневных продуктах, как хлеб и колбасы, может вызвать ожирение.

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Исследователи изучили данные опроса около 5000 человек и собрали образцы мочи 558 мужчин и 702 женщин. Мужчины с высоким уровнем натрия в моче имели в шесть раз больше шансов страдать ожирением. Для женщин риск возрастает почти в пять раз, пише Express.

Анника Санталахти из Финского института здравоохранения и социального обеспечения в Хельсинки, Финляндия, сказала, что более сильная тенденция среди мужчин может быть потому, что "мужчины потребляют больше пищи, а также больше продуктов, являющихся основными источниками натрия в рационе, таких как мясные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия и сыр".

По ее словам, вопреки расхожему мнению, высокое потребление натрия в основном вызвано не вредной пищей, а обычной ежедневной пищей.

Исследование показало, что среднее потребление соли участниками превышало рекомендацию Всемирной организации здравоохранения (5 г или менее в день).

Те, кто потреблял больше всего, ели вдвое больше соли, чем те, кто потреблял меньше всего. Исследователи заявили, что необходима дальнейшая работа, чтобы понять, как соль может влиять на риск ожирения.

Возможные объяснения включают изменения в секреции гормонов сытости вследствие длительного пребывания на соленой диете. Потребление соли также может являться показателем худшего общепита, например, потребление слишком много ультраобработанной пищи с высоким содержанием натрия.

"Важно обращать внимание на то, насколько солеными являются продукты, обычно потребляемые ежедневно, поскольку на них приходится большая доля ежедневного потребления натрия", – отметили ученые.

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