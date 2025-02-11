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Идеально к пюре, кашам, макаронам: сытный соус из мясного фарша, овощей и с томатным соусом
Мясной фарш может быть как основой для котлет, тефтелей, запеканок, начинки для пирогов, пирожков, пельменей и вареников. А также из него можно сделать вкусный соус к кашам, пюре, макаронам.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из фарша, овощей и томатного пюре.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 300 г. фарша
- 200 г. томатного пюре
- соль, сахар, перец, сухой чеснок
- укроп и петрушка
- макароны
- пармезан
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем лук, затем добавляем морковь, жарим 5-7 минут и добавляем фарш.
2. Обжариваем до полуготовности, добавляем томатное пюре и соль, сахар, специи. Готовим еще 10-15 минут.
3. Отварите макароны, выложите их на блюдо, сверху мясную смесь!
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