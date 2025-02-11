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Идеально к пюре, кашам, макаронам: сытный соус из мясного фарша, овощей и с томатным соусом

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
150
Рецепт блюда

Мясной фарш может быть как основой для котлет, тефтелей, запеканок, начинки для пирогов, пирожков, пельменей и вареников. А также из него можно сделать вкусный соус к кашам, пюре, макаронам. 

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Что приготовить из фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из фарша, овощей и томатного пюре. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 300 г. фарша 
  • 200 г. томатного пюре
  • соль, сахар, перец, сухой чеснок
  • укроп и петрушка
  • макароны
  • пармезан

Способ приготовления: 

1. На сковороде обжариваем лук, затем добавляем морковь, жарим 5-7 минут и добавляем фарш.

Ингредиенты для блюда

2. Обжариваем до полуготовности, добавляем томатное пюре и соль, сахар, специи. Готовим еще 10-15 минут.

Сколько жарить фарш

3. Отварите макароны, выложите их на блюдо, сверху мясную смесь!

Готовое блюдо

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