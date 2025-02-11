Идеально к пюре, кашам, макаронам: сытный соус из мясного фарша, овощей и с томатным соусом

Мясной фарш может быть как основой для котлет, тефтелей, запеканок, начинки для пирогов, пирожков, пельменей и вареников. А также из него можно сделать вкусный соус к кашам, пюре, макаронам.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного блюда из фарша, овощей и томатного пюре.

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

300 г. фарша

200 г. томатного пюре

соль, сахар, перец, сухой чеснок

укроп и петрушка

макароны

пармезан

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем лук, затем добавляем морковь, жарим 5-7 минут и добавляем фарш.

2. Обжариваем до полуготовности, добавляем томатное пюре и соль, сахар, специи. Готовим еще 10-15 минут.

3. Отварите макароны, выложите их на блюдо, сверху мясную смесь!

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