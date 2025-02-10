Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто

Бургер – это еда, в которую влюблены миллионы людей во всем мире. Кто-то предпочитает покупаемые бургеры, а кто-то считает, что вкуснее домашних просто не существует.

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Для того чтобы домашние бургеры получились идеальными, следует правильно подбирать булочки. Или сделать их самостоятельно. Как правильно приготовить булочки для бургеров собственноручно, в Instagram рассказала фудблогер с ником syvokhipcooks.

Ингредиенты

Молоко теплое – 200 мл.

Дрожжи сухие – 7 гр.

Яйца – 2 шт + 1 шт для смазки

Сахар – 3 ст.л.

Масло – 80 гр.

Соль

Кунжут

Мука – 550 гр.

Способ приготовления

1.К теплому молоку добавляем дрожжи, сахар, яйца, муку и соль. Замешиваем тесто и в конце добавляем масло.

2. Отправляем в теплое место на 1 час.

3. Формируем шарики одинакового веса и снова отправляем в теплое место на 15 минут.

4. Желток смешиваем с 2 ст.л. молока и смазываем булочки.

5. Присыпаем кунжутом и отправляем выпекаться при 180 градусах до золотистости.

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