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Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
90
Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто

Бургер – это еда, в которую влюблены миллионы людей во всем мире. Кто-то предпочитает покупаемые бургеры, а кто-то считает, что вкуснее домашних просто не существует.

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Для того чтобы домашние бургеры получились идеальными, следует правильно подбирать булочки. Или сделать их самостоятельно. Как правильно приготовить булочки для бургеров собственноручно, в Instagram рассказала фудблогер с ником syvokhipcooks.

Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто

Ингредиенты

  • Молоко теплое – 200 мл.
  • Дрожжи сухие – 7 гр.
  • Яйца – 2 шт + 1 шт для смазки
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Масло – 80 гр.
  • Соль
  • Кунжут
  • Мука – 550 гр.

Способ приготовления

1.К теплому молоку добавляем дрожжи, сахар, яйца, муку и соль. Замешиваем тесто и в конце добавляем масло.

Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто

2. Отправляем в теплое место на 1 час.

3. Формируем шарики одинакового веса и снова отправляем в теплое место на 15 минут.

Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто

4. Желток смешиваем с 2 ст.л. молока и смазываем булочки.

5. Присыпаем кунжутом и отправляем выпекаться при 180 градусах до золотистости.

Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто

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