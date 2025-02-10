Идеальные булочки для бургеров собственноручно: как замесить тесто
Бургер – это еда, в которую влюблены миллионы людей во всем мире. Кто-то предпочитает покупаемые бургеры, а кто-то считает, что вкуснее домашних просто не существует.
Для того чтобы домашние бургеры получились идеальными, следует правильно подбирать булочки. Или сделать их самостоятельно. Как правильно приготовить булочки для бургеров собственноручно, в Instagram рассказала фудблогер с ником syvokhipcooks.
Ингредиенты
- Молоко теплое – 200 мл.
- Дрожжи сухие – 7 гр.
- Яйца – 2 шт + 1 шт для смазки
- Сахар – 3 ст.л.
- Масло – 80 гр.
- Соль
- Кунжут
- Мука – 550 гр.
Способ приготовления
1.К теплому молоку добавляем дрожжи, сахар, яйца, муку и соль. Замешиваем тесто и в конце добавляем масло.
2. Отправляем в теплое место на 1 час.
3. Формируем шарики одинакового веса и снова отправляем в теплое место на 15 минут.
4. Желток смешиваем с 2 ст.л. молока и смазываем булочки.
5. Присыпаем кунжутом и отправляем выпекаться при 180 градусах до золотистости.
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