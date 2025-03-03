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Идеальные пампушки к борщу: легкий рецепт удачного теста

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
72
Идеальные пампушки к борщу: легкий рецепт удачного теста

Пампушки – это именно тот вид выпечки, который принято подавать в борщ. Они подчеркивают его вкус, насыщают организм.

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Как приготовить пампушки к борщу, чтобы получились идеальными, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Кулинар утверждает, что их рецепт также легко превратить в постный.

Идеальные пампушки к борщу: легкий рецепт удачного теста

Ингредиенты для теста

  • Мука – 450 гр.
  • Молоко теплое\вода - 250 гр.
  • Дрожжи живые – 15 гр.
  • Сахар – 30 гр.
  • Соль – щепотка.
  • Масло растительное – 50 мл.

Ингредиенты для соуса

  • Зелень
  • Чеснок – 5-6 зуб.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Вода – 30 мл.

Способ приготовления

1. Готовим опару. Смешиваем теплое молоко, сахар, дрожжи и 100 гр. муки. Оставляем на 15 минут.

Идеальные пампушки к борщу: легкий рецепт удачного теста

2. Добавляем в опару остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Откладываем на 1 час.

3. Формируем шарики одинакового размера, используя кухонные весы.

Идеальные пампушки к борщу: легкий рецепт удачного теста

4. Выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом или смазанную маслом, на расстоянии друг от друга. Оставляем на 30 мин.

5. Замазываем желтком (не обязательно) и выпекаем в течение 25 минут при 180 градусах.

Идеальные пампушки к борщу: легкий рецепт удачного теста

6. Смешиваем все ингредиенты для соуса и смазываем им еще горячие пампушки.

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