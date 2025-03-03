Идеальные пампушки к борщу: легкий рецепт удачного теста
Пампушки – это именно тот вид выпечки, который принято подавать в борщ. Они подчеркивают его вкус, насыщают организм.
Как приготовить пампушки к борщу, чтобы получились идеальными, в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ. Кулинар утверждает, что их рецепт также легко превратить в постный.
Ингредиенты для теста
- Мука – 450 гр.
- Молоко теплое\вода - 250 гр.
- Дрожжи живые – 15 гр.
- Сахар – 30 гр.
- Соль – щепотка.
- Масло растительное – 50 мл.
Ингредиенты для соуса
- Зелень
- Чеснок – 5-6 зуб.
- Масло растительное – 30 мл.
- Вода – 30 мл.
Способ приготовления
1. Готовим опару. Смешиваем теплое молоко, сахар, дрожжи и 100 гр. муки. Оставляем на 15 минут.
2. Добавляем в опару остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Откладываем на 1 час.
3. Формируем шарики одинакового размера, используя кухонные весы.
4. Выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом или смазанную маслом, на расстоянии друг от друга. Оставляем на 30 мин.
5. Замазываем желтком (не обязательно) и выпекаем в течение 25 минут при 180 градусах.
6. Смешиваем все ингредиенты для соуса и смазываем им еще горячие пампушки.
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