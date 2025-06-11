Идеальные творожные булочки, которые получатся даже у новичков: один секрет, который сделает тесто пышным

Сырные булочки - это вкусная соленая альтернатива классическим булочкам, но во время их приготовления важно соблюдать одно важное правило.

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Многие люди часто жалуются, что они не могут достичь идеального подъема теста, и часто это связано с одним ингредиентом: маслом. Холодное, нарезанное кубиками масло является важным для приготовления булочек, поскольку оно помогает создавать небольшие, твердые карманы, которые тают в духовке, выделяя пар, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты:

225 г муки

Щепотка соли

Одна чайная ложка разрыхлителя

55 г охлажденного сливочного масла, нарезанного кубиками

120 г выдержанного чеддера, тертого

100 мл молока, плюс одна столовая ложка для глазирования.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200°C/180°C с вентилятором и поставьте внутрь большой противень для выпекания. Просейте муку, соль и разрыхлитель в миску, затем добавьте масло и разотрите вместе, чтобы образовались панировочные сухари.

Всыпьте 100 г сыра в панировочную смесь и разотрите до равномерного распределения. Старайтесь не перемешивать, поскольку тепло ваших рук может растопить масло.

Сделайте углубление в центре и налейте достаточно молока, чтобы получить достаточно мягкое, но плотное тесто. Не наливайте все молоко сразу, поскольку оно может не понадобиться.

Слегка посыпьте поверхность мукой и раскатайте тесто толщиной примерно 2 см. Вырежьте булочки формочкой диаметром 8 см, а затем выложите их на лист пергаментной бумаги для выпечки.

Смажьте небольшим количеством молока и посыпьте оставшимся сыром, прежде чем выкладывать их на горячий противень.

Выпекайте в духовке 15-20 минут или до золотисто-коричневого цвета и полной готовности. Дайте остыть на противне несколько минут, прежде чем перекладывать их на решетку для остывания.

Подавайте теплыми, разрезав корж с густым соленым маслом или, по желанию, посыпав сверху еще немного сыра.

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