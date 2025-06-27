'Идеальный голос' получит еще одно дополнение: о чем будет новый сериал

Комедийно-музыкальная кинотрилогия "Идеальный голос" стала одной из самых успешных франшиз жанра в нулевых. Но за прошедшее десятилетие музыкальный ландшафт заметно изменился, поэтому у авторов фильмов появилась новая идея: создать в рамках своей киновселенной сериал, в котором главным жанром станет К-pop.

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Как пишет издание Variety, кинокомпания Brownstone Productions Элизабет Бэнкс и Макса Хандельмана подписала соглашение о создании сериала с Universal Television (UTV). В рамках соглашения Brownstone будет разрабатывать и производить телесериалы с UTV на всех платформах.

Первое шоу, которое выйдет в рамках такого сотрудничества, будет называться "Идеальный голос: K-Pop идолы", сценарий к нему пишет Джоэл Ким Бустер. В логлайне говорится, что шоу "расскажет о певице и авторе песен, которая борется с трудностями и чья жизнь полностью переворачивается с ног на голову, когда она оказывается на прослушивании, чтобы стать частью первой полностью американской группы в жанре K-pop".

Ранее в рамках франшизы на стриминге Peacock выходил сериал "Идеальный голос: Бампер в Берлине". Он концентрировался на герое Адама Дивайна, который повторил свою роль Бампера Аллена из кинотрилогии

Бэнкс и Хендельман станут исполнительными продюсерами "Идеального голоса: K-Pop идолы". Джейсон Мур выступит режиссером и исполнительным продюсером шоу. Когда именно выйдет сериал, пока неизвестно. Сейчас он находится на ранней стадии разработки.

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