УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
42
Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

Свекольная икра – это вкусная, яркая и полезная закуска, которая станет прекрасной альтернативой обычному винегрету. Она обладает нежной текстурой, приятной кисло-сладкой ноткой и ароматом пряностей. Готовится очень просто и из доступных продуктов. Эту икру можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве намазки на хлеб или дополнения к гарнирам.

Видео дня

Идеей приготовления вкусной свекольной икры поделился фудблогер Эдуард Насиров (my happyfood) на своей странице в Instagram. Попробуйте этот рецепт – он точно станет одним из ваших любимых.

Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

Ингредиенты:

  • свекла (запеченная) – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • яблочный уксус – 1–2 ст. л.
  • масло – 4 ст. л.
  • сахар – 2 ст. л.
  • корица – 1/3 ч. л.
  • гвоздика (бутоны, растертые) – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу зелень (по желанию)

Способ приготовления:

Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

1. Запеченную свеклу измельчить – можно нарезать или пропустить через мясорубку.

2. Лук мелко порезать.

Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

3. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости, постоянно помешивая.

4. Добавить свеклу, перемешать и жарить еще 2–3 минуты.

Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

5. Добавить яблочный уксус, сахар, корицу, гвоздику, соль и перец.

6. Хорошо перемешать.

Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

7. Прогреть еще несколько минут, чтобы все вкусы смешались.

8. Подавать можно как горячей, так и охлажденной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: