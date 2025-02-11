Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета
Свекольная икра – это вкусная, яркая и полезная закуска, которая станет прекрасной альтернативой обычному винегрету. Она обладает нежной текстурой, приятной кисло-сладкой ноткой и ароматом пряностей. Готовится очень просто и из доступных продуктов. Эту икру можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве намазки на хлеб или дополнения к гарнирам.
Идеей приготовления вкусной свекольной икры поделился фудблогер Эдуард Насиров (my happyfood) на своей странице в Instagram. Попробуйте этот рецепт – он точно станет одним из ваших любимых.
Ингредиенты:
- свекла (запеченная) – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- яблочный уксус – 1–2 ст. л.
- масло – 4 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- корица – 1/3 ч. л.
- гвоздика (бутоны, растертые) – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу зелень (по желанию)
Способ приготовления:
1. Запеченную свеклу измельчить – можно нарезать или пропустить через мясорубку.
2. Лук мелко порезать.
3. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости, постоянно помешивая.
4. Добавить свеклу, перемешать и жарить еще 2–3 минуты.
5. Добавить яблочный уксус, сахар, корицу, гвоздику, соль и перец.
6. Хорошо перемешать.
7. Прогреть еще несколько минут, чтобы все вкусы смешались.
8. Подавать можно как горячей, так и охлажденной.
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