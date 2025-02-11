Икра из свеклы: как приготовить простую и оригинальную закуску вместо привычного винегрета

Свекольная икра – это вкусная, яркая и полезная закуска, которая станет прекрасной альтернативой обычному винегрету. Она обладает нежной текстурой, приятной кисло-сладкой ноткой и ароматом пряностей. Готовится очень просто и из доступных продуктов. Эту икру можно подавать как самостоятельное блюдо, использовать в качестве намазки на хлеб или дополнения к гарнирам.

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Идеей приготовления вкусной свекольной икры поделился фудблогер Эдуард Насиров (my happyfood) на своей странице в Instagram. Попробуйте этот рецепт – он точно станет одним из ваших любимых.

Ингредиенты:

свекла (запеченная) – 2 шт.

лук – 2 шт.

яблочный уксус – 1–2 ст. л.

масло – 4 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

корица – 1/3 ч. л.

гвоздика (бутоны, растертые) – 2 шт.

соль, перец – по вкусу зелень (по желанию)

Способ приготовления:

1. Запеченную свеклу измельчить – можно нарезать или пропустить через мясорубку.

2. Лук мелко порезать.

3. В сковороде разогреть растительное масло, обжарить лук до мягкости, постоянно помешивая.

4. Добавить свеклу, перемешать и жарить еще 2–3 минуты.

5. Добавить яблочный уксус, сахар, корицу, гвоздику, соль и перец.

6. Хорошо перемешать.

7. Прогреть еще несколько минут, чтобы все вкусы смешались.

8. Подавать можно как горячей, так и охлажденной.

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