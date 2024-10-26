Имеет невероятную историю и кухню: город в Португалии, который обязателен для посещения

Порту – это живописный прибрежный город с богатой историей, культурой и вкусной гастрономией. Оно привлекает туристов со всего мира не только архитектурными достопримечательностями, но и знаменитым портвейном.

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С населением 1,3 млн человек Порту уступает по размеру только столице Лиссабона, сообщает Express. Прямой рейс из Лондона в Порт занимает около двух часов, что делает этот город доступным местом для коротких поездок. Авиакомпании, такие как Ryanair, easyJet и British Airways, регулярно предлагают рейсы от 46 фунтов стерлингов (2 469 грн).

Культурные достопримечательности

Для почитателей истории и архитектуры стоит посетить собор Порта (Catedral do Porto), возводимый с XII по XVII век. Благодаря этому в его архитектуре сочетаются романский, готический и барочный стили. Не менее интересен внутренний дворик с традиционными азулежами — сине-белыми керамическими плитками.

Еще одна достопримечательность — Палацио да Болса, бывшая биржа, ныне входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время экскурсии посетители могут увидеть роскошный Арабский зал, завораживающий восточными мотивами.

Любителям искусства понравится вилла Серральвеса в стиле ар-деко. Кроме музея современного искусства, на территории расположен парк и кинотеатр, где часто проходят тематические мероприятия и выставки.

Прогулки и мостовые пейзажи

Район Рибейра, внесенный в список ЮНЕСКО, привлекает по своим узким улочкам и домам ярких цветов. Это идеальное место для прогулок вдоль реки Дуоро и отдыха в уютных барах, где подают местные блюда.

Знаковым сооружением Порта является мост Дона Луиша I, соединяющий город с Вила-Нова-де-Гайя. Прогулка по этому мосту подарит невероятные панорамные виды, особенно на закате.

Гастрономические впечатления

Кухня Порта заслуживает отдельного внимания. Традиционное блюдо – франчезинья – это сэндвич с ветчиной, колбасой, стейком и сыром, залитый острым соусом и запеченный до золотистой корочки.

Помимо вкусных блюд Порту славится своими напитками. Обязательно попробуйте местный портвейн, а также Ginjinha – вишневый ликер, который подают в шотах с ягодами на дне.

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