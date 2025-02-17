Имеет самый низкий уровень преступности: страна в Европе 10 раз подряд стала самой счастливой в мире

Финляндия снова удержала звание самой счастливой страны мира по версии World Population Review, и это уже десятый год. За это время финское общество демонстрирует высокий уровень социального благосостояния, низкое неравенство доходов и низкий уровень преступности.

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Многие факторы способствуют тому, чтобы Финляндия оставалась на первой позиции среди самых счастливых стран. Среди них крепкая социальная поддержка, эффективная система здравоохранения и справедливая образовательная среда.

В этом году исследование охватило 143 страны, и финские показатели снова оказались самыми высокими. Ученые учитывали многие аспекты, такие как экономическое положение, продолжительность жизни, уровень коррупции, свобода выбора и социальная поддержка. Финляндия получила отметку 7,741, что значительно превышает показатели других стран, таких как Дания, Исландия и Швеция, отмечает Daily Express.

Один из главных факторов счастья финнов – это низкое неравенство доходов. Разница между богатыми и бедными в стране значительно меньше по сравнению со многими другими государствами. В то же время, Финляндия известна своим высоким уровнем социальной поддержки, включающей бесплатное образование, универсальную медицинскую помощь и государственную поддержку безработных. Все эти меры обеспечивают чувство стабильности и безопасности для каждого гражданина.

Финляндия также одна из самых безопасных стран с очень низким уровнем преступности. Это позволяет людям чувствовать себя свободно и безопасно в повседневной жизни. Родители не боятся разрешать своим детям ходить в школу без присмотра, ведь система общественной безопасности работает на всех уровнях. Для многих людей это важный фактор, определяющий общее качество жизни.

Издание отмечает, что в стране ощущению безопасности способствуют различные социальные программы, обеспечивающие финское общество. Отчисления на пенсию, пособие по безработице и другие программы помогли ему почувствовать, что государство заботится о каждом. Эти социальные гарантии являются основой финской модели счастья, где люди не несут полной ответственности за собственное благополучие.

Финская культура труда также способствует всеобщему счастью граждан. Кроме щедрого оплачиваемого отпуска и возможности работать с гибким графиком, финские компании часто предлагают отпуска по уходу за ребенком и другие льготы, помогающие балансировать работу и личную жизнь.

Самые счастливые страны мира:

Финляндия

Дания

Исландия

Швеция

Израиль

Нидерланды

Норвегия.

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