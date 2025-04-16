Иностранные дипломаты испекли паску с муки из пшеницы, которая выросла на разминированных полях Харьковщины. Фото

В самом сердце Нью-Йорка, в легендарном украинском ресторане Veselka, состоялось кулинарное мероприятие с глубоким символическим значением. Накануне Пасхи дипломаты, международные партнеры и друзья Украины собрались, чтобы вместе испечь паску из муки, изготовленной из зерна, проросшей на освобожденной от мин земле Харьковщины.

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Инициатором стала Юлия Свириденко, первый вице-премьер и министер экономики Украины. О событии она написала на своей официальной странице в Facebook.

Министр подчеркнула: "Этим мероприятием мы хотели показать партнерам, которые помогают разминировать украинскую землю: благодаря их помощи миллионы людей не только в Украине, а во всем мире имеют хлеб на столах".

Цель встречи – не только популяризировать украинскую пасхальную традицию, но и привлечь внимание мира к масштабной проблеме заминирования украинских земель, что является одной из крупнейших гуманитарных угроз в Украине.

"Это была не просто паска. Это был хлеб, сделанный из зерна, пережившего войну, обстрелы, пожары и заминирование. И благодаря нашим международным партнерам оно дошло с поля на севере Харьковщины до стола у Veselka", – отметила Свириденко.

В мероприятии приняли участие представители ООН, в частности, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Хаолян Сюй, дипломаты из Германии, Японии, Италии, Кореи, Хорватии, Дании, а также представители украинской общины, благотворители и лидеры мнений в США.

Ресторан Veselka, который давно стал символом украинской культуры в Нью-Йорке, гостеприимно принял мероприятие.Организаторы отмечают: это было не просто кулинарное действо, а живая история о силе, единстве и международной солидарности.

Мероприятие состоялось при поддержке Постоянного представительства Украины при ООН, фонда Razom for Ukraine, ПРООН в Украине и небезразличных активистов, которые помогают расширять подобные инициативы далеко за пределы Украины.

Эта паска – не просто вкус традиции. Она – символ восстановления, признательности и крепкой связи между украинской землей и миром, который ее поддерживает.

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