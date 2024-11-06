iPhone сможет показать, сколько времени ему понадобится для зарядки: что известно о новой функции

Компания Apple продолжает совершенствовать операционную систему iOS, добавляя новые функции, призванные сделать пользование iPhone еще более удобным. Одной из таких инноваций станет возможность оценки времени, необходимого для полной зарядки смартфона.

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Эта функция была обнаружена в бета-версии iOS 18.2 и, вероятно, появится в одном из последующих обновлений. Как отмечает специализированное издание Croma, эта функция вычислит общее время для полной зарядки iPhone, учитывая количество энергии, получаемой устройством. Поэтому в зависимости от используемого адаптера питания iPhone на iOS 18.2 может показывать вам приблизительное время полной зарядки.

Благодаря новой системе "BatteryIntelligence", смартфон сможет рассчитать приблизительное время зарядки на основе количества получаемой им энергии. Пользователи смогут получать уведомления с оценкой времени, необходимого для достижения определенного уровня заряда, например 80%. Это позволит эффективно планировать использование устройства и избежать ситуаций, когда зарядка занимает больше времени, чем ожидалось.

Стоит отметить, что подобная функция уже доступна пользователям MacBook. Она позволяет оценить оставшееся время до полной зарядки ноутбука, что является удобной опцией для тех, кто работает мобильно.

Помимо новой функции оценки времени зарядки iOS 18 уже предлагает ряд других инструментов для оптимизации работы аккумулятора. К примеру, пользователи могут ограничить максимальный уровень заряда, чтобы сохранить емкость аккумулятора на более длительные сроки. Также система отслеживает, когда iPhone заряжается медленным зарядным устройством.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилась информация, что Apple планирует ввести в свои гаджеты еще одну уникальную функцию, а именно самовосстанавливающийся экран. Он способен самостоятельно устранять вмятины, царапины и возвращаться к исходной форме.

Узнайте также о ряде обновлений iOS 18, среди которых Apple Intelligence – система персонального интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая "совмещает мощность генеративных моделей с личным контекстом" для предоставления полезной и актуальной информации.

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