Лучше, чем Мальдивы: где провести незабываемый отпуск в Европе

Сардинию, второй по величине остров Средиземного моря, часто называют Мальдивами Европы благодаря потрясающей береговой линии. Сардиния расположена к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой и входит в состав Италии как автономный регион.

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Некоторые пляжи острова даже попали в рейтинг лучших в мире. Эксперты рассказали, где провести незабываемый отпуск в Европе.

Западные берега острова преимущественно низменные, а восточные – крутые. Гористый рельеф создает уникальный ландшафт и невероятно красивые панорамы. Высочайшая гора Дженнарджента имеет высоту 1834 м.

Климат на Сардинии сухой субтропический (средиземноморский), средняя температура января 7-10 °C, июля – 26 °C.

На острове есть прекрасные природные заповедники и парки: Национальный парк залива Оросей и Дженнарджент, Национальный парк Архипелага Маддалена, Национальный парк Асинара и региональные природные парки: Молентарджус-Салине и Порто Конте.

Эксперты советуют посетить Спьяджа-дель-Принчипи и Лисия-Руя – великолепные пляжи на знаменитом побережье Коста-Смеральда, или исследовать Кала-Луна и Кала-Мариолу.

Вы также можете отправиться в поход к историческому месту Тискали, окруженному потрясающими горами в национальном парке Дженнарджента.

В столице острова Кальяри также есть удивительные исторические достопримечательности, например Римский амфитеатр.

Остров имеет давнюю историю, что отразилось и на его архитектуре. В VII веке до н. э. началась финикийская колонизация Сардинии – были построены города Нора, Сульх, Бития, Таррос. Затем Рим, воспользовавшись антикарфагенским восстанием, захватил остров. В истории Сардинии есть длительный византийский период и эпоха мавров.

С 1326 г. Сардиния оказалась под властью Арагонской Короны, а позже принадлежала Испании.

В 1708 году остров захватила Австрия, а в 1720 году по Лондонскому договору Пьемонт, Савойя и Сардиния были объединены в Сардинское королевство, вошедшее в состав Италии после ее объединения.

Среди достопримечательностей:

Гробницы великанов;

доисторические захоронения на Карбонии;,

Некрополь Тувикседда;

Римский амфитеатр в Кальяре;

Базилика Сан-Сатурно;

Башня Христофора;

Гроты Кала Гонон.

На острове есть три международных аэропорта и два региональных. Сардиния имеет паромное сообщение с материковой Италией – действуют более 40 туристических гаваней.

Сеть автомобильных дорог здесь довольно плотная, однако Сардиния – единственный регион Италии без скоростных автострад.

Каждый визит в Италию – это еще и гастрономический туризм. Побалуйте себя традиционными блюдами Сардинии, такими как фаршированная паста (culurgiones), ньокки по-сардински (malloreddus) и знаменитый сыр пекорино.

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