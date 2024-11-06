Мэри-Кейт Олсен показала зимний образ и удивила причудливой обувью

Эпоха конца 1990-х и ранних 2000-х в кинематографе отметилась появлением двух милых сестер-близняшек, которые мгновенно стали кумирами детей и подростков по всему миру. Имена Мэри-Кейт и Эшли Олсен знали почти все. Успех в сериале "Полный дом" привел к созданию отдельной компании, занимавшейся продюсированием фильмов с участием сестер в главных ролях, а также реализацией именных предметов, включая косметику и одежду.

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Неудивительно, что сестры Олсен еще в юном возрасте стали иконами стиля. Несмотря на то, что их кинокарьера давно завершена, сестры и дальше продолжают вызывать интерес у публики. Недавно Мэри-Кейт Олсен показала необычный зимний образ и удивила причудливой обувью.

В 2000-х слава Мэри-Кейт и Эшли достигла апогея. Их состояние исчислялось сотнями миллионов долларов, а их имена стали брендом целой индустрии.

Но слава близнецов быстро угасла. Последним общим появлением актрис стала лента "Мгновения Нью-Йорка" в 2004 году. Все считали, что этот фильм станет первым взрослым релизом сестер и откроет путь к дальнейшему успеху – но он провалился в прокате. С тех пор сестры Олсен больше не снимались вместе.

Однако сестры продолжают вызывать интерес необычными образами. Недавно Мэри-Кейт была замечена на прогулке. На ней было длинное черное пальто, большой шарф, шапка и довольно странная обувь на плоской подошве. Как показывает этот наряд, Олсен никогда не отклоняется от своего фирменного стиля.

О стиле Олсен стоит отметить, что она склонна играть с тенденциями обуви (так же, как это делает The Row). Олсен стремится задать зимний тренд обуви на плоской подошве – меховые ботинки. Слипоны из шерсти пони вызывали как любопытство, так и неодобрение.

Стиль одежды Мэри-Кейт постоянно подвергается критике из-за ношения и использования в своих дизайнерских линиях меха.

Стоит отметить, что есть классические вневременные образы, которые всегда уместны. Например, актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала интересный образ, который подчеркнул ее фигуру и вызвал восторг и восхищение не только у фанатов, но и у известных стилистов. Максимально длинные и широкие брюки она соединила с акцентной обувью на высоком каблуке. Детальнее – читайте в материале.

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