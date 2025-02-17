Из какой части курицы получится самый вкусный и прозрачный бульон: делимся секретами приготовления
Куриный бульон – не только вкусное, но и очень полезное и сытное блюдо, особенно во время простуды. Для того, чтобы куриный бульон был прозрачным и вкусным, кулинары советуют обязательно собирать пену во время варки. Стоит отметить, что для бульона подходят все части курицы, но лучше использовать домашнюю.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бульона из куриного мяса, с морковь, луком и сельдереем.
Ингредиенты:
- бедро куриное домашнее
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- сельдерей – 1 стебель
- лавровый лист – 2 шт.
- макароны "паутинка"
- зеленый лук или петрушка
Способ приготовления:
1. Куриные бедра промойте и выложите в кастрюлю с лавровым листом до кипящей воды.
2. Поджариваем морковь и лук, разрезав пополам, а с лука не снимаем кожуру. Стебель сельдерея разрываем на куски и также добавляем к бульону.
3. Убираем пенку и на медленном огне варим 1.5-2 часа. Добавляем специи.
4. По желанию можно процедить бульон через марлю, или ситечко с бумажными полотенцами.
5. Макароны варим отдельно, курочку нарезаем, а потом заливаем бульоном и добавляем зелень.
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