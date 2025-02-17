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Из какой части курицы получится самый вкусный и прозрачный бульон: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
327
Из какой части курицы получится самый вкусный и прозрачный бульон: делимся секретами приготовления

Куриный бульон – не только вкусное, но и очень полезное и сытное блюдо, особенно во время простуды. Для того, чтобы куриный бульон был прозрачным и вкусным, кулинары советуют обязательно собирать пену во время варки. Стоит отметить, что для бульона подходят все части курицы, но лучше использовать домашнюю. 

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Как правильно готовить куриный бульон

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного бульона из куриного мяса, с морковь, луком и сельдереем. 

Рецепт бульона

Ингредиенты:

  • бедро куриное домашнее 
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт. 
  • сельдерей – 1 стебель
  • лавровый лист – 2 шт. 
  • макароны "паутинка"
  • зеленый лук или петрушка

Способ приготовления: 

1. Куриные бедра промойте и выложите в кастрюлю с лавровым листом до кипящей воды. 

Мясо для бульона

2. Поджариваем морковь и лук, разрезав пополам, а с лука не снимаем кожуру. Стебель сельдерея разрываем на куски и также добавляем к бульону.

Жареные овощи

3. Убираем пенку и на медленном огне варим 1.5-2 часа. Добавляем специи.

Сколько варить бульон

4. По желанию можно процедить бульон через марлю, или ситечко с бумажными полотенцами.

Как правильно готовить бульон

5. Макароны варим отдельно, курочку нарезаем, а потом заливаем бульоном и добавляем зелень. 

Готовый бульон

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