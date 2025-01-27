Излучает средневековый шарм: куда поехать в Италию вместо Тосканы

Италия по праву заслужила славу наиболее популярной туристической страны в Европе. Ее исторические города и живописные провинции привлекают миллионы туристов каждый год. Но даже здесь можно найти регионы, которые почему-то незаслуженно обходят вниманием.

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Как пишет издание Express, именно такой "забытый" регион может похвастаться очарованием популярной Тосканы и при этом гораздо меньшим потоком туристов. В этом северном крае туристы могут посетить очаровательные города и села на вершинах холмов, полюбоваться живописными холмистыми пейзажами и изучить богатое местное культурное наследие.

Речь, конечно же, о прекрасном регионе Эмилия-Романья, который на востоке имеет выход к Адриатическому морю, на севере ограничивается рекой По, а на юге граничит с Апеннинскими горами. Это место, где история оживает на мощенных булыжником улицах, в средневековых замках и домах, а также в семейных тратториях, которые предлагают в своих меню множество местных деликатесов.

Эксперты по путешествиям в Италию класса люкс Citalia в последнее время отмечают, что большинство туристов стали отдавать предпочтение менее людным регионам страны. И Эмилия-Романья может стать идеальным местом для отдпуска и отдыха от суеты под теплым итальянским солнцем.

Гурманы тоже не останутся без ярких впечатлений, ведь Эмилия-Романья – родина всемирно известных блюд, таких как сыр пармиджано реджано, бальзамический уксус и знаменитый соус болоньезе.

Но этот регион предлагает не только кулинарные удовольствия; это земля, богатая уникальными и древними городами, винодельнями и виноградниками, а также римскими руинами. Начните свое путешествие со столицы региона, Болоньи – университетского города, известного своей уникальной энергией и красными крышами.

В городе находится старейший в мире университет, а его исторический центр может похвастаться великолепной средневековой архитектурой, включая легендарные портики Болоньи, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Они простираются более чем на 38 километров.

Из Болоньи путешественники могут отправиться в живописную поездку по сельской местности и посетить такие волшебные города, как Модена и Парма, расположившиеся среди знаменитых сельскохозяйственных угодий Италии. Модена, известная своим бальзамическим уксусом, демонстрирует более размеренный темп жизни и радует поразительной средневековой архитектурой, тогда как Парма является родиной искусства мирового класса и изысканной кухни.

Чтобы еще глубже ощутить историческое богатство региона, стоит посетить небольшие города, такие как Сант-Агата-Болоньезе и Доцца. Местные извилистые улочки и древние крепости тоже видели немало выдающихся событий.

Холмы региона усеяны виноградниками и оливковыми рощами, создающими известный итальянский ландшафт. Отправляйтесь в пешие походы и велосипедные прогулки. И не забудьте о дегустации местных вин.

А для тех, кому хочется настоящих приключений во время отпуска, Эмилия-Романья предлагает потрясающие Апеннинские горы. Они идеально подходят для путешественников, которые ищут острые ощущения и предпочитают более активный отдых.

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