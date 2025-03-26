Известковый налет из чайника исчезает через 10 минут: бюджетный лайфхак

Известковый налет, накапливающийся на дне чайника, может быть трудно очистить, но есть быстрый и простой способ избавиться от этих устойчивых пятен, добавив в чайник один натуральный продукт.

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Вместо того чтобы покупать средство для удаления накипи на химической основе, вы можете сделать собственный простой и экологичный, используя лимонную кислоту, пишет OBOZ.UA.

Как лимонная кислота очищает чайник?

Лимонная кислота в природе содержится в цитрусовых, таких как лимоны, и реагирует на щелочные минералы в известковом налете, расщепляет их и разъедает пятна на чайниках.

Вы можете использовать свежий лимонный сок для удаления накипи из чайника, но более сильную кристаллизованную лимонную кислоту можно найти в чистящих средствах большинства супермаркетов

По сравнению с более жесткими средствами для удаления накипи, лимонная кислота имеет несколько преимуществ. Она мягче влияет на материалы чайника, в частности, пластик и алюминий, и создает меньший риск повреждения.

Кроме того, она быстро разрушается и считается безопасной для контакта с пищей, не оставляя вредных остатков после надлежащей промывки.

Как почистить чайник и удалить пятна от накипи

Все, что вам нужно сделать, это наполнить чайник наполовину водой и добавить в чайник две столовые ложки лимонной кислоты.

Включите чайник и дайте ему закипеть. Когда вода закипит, выключите чайник и дайте лимонному раствору постоять примерно 10 минут, чтобы он расщепил известковый налет.

Когда время истечет, вылейте воду из чайника и мягкой тканью протрите чайник изнутри. Известковый налет должен легко удаляться, а очистка занимает всего несколько секунд.

Промойте чайник чистой водой, чтобы удалить любые следы лимонной кислоты и чайник должен быть блестяще чистым.

Это простой и мягкий способ очистить чайник без использования более агрессивных химических средств для удаления накипи, чтобы не испортить чашку чая.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от известкового налета в унитазе.

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