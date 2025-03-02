Как быстро заставить банан достичь: 4 самых эффективных способа

Часто купленные нами в магазине бананы зеленые и жесткие. Иногда это может разочаровать, ведь их вкус раскрывается лучше всего тогда, когда они полностью созрели.

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К счастью, есть несколько уловок, которые могут помочь ускорить созревание вашего банана, пишет OBOZ.UA.

Храните их вместе с другими фруктами с высоким содержанием этилена

Чтобы ускорить процесс созревания банана, рекомендуется размещать его рядом с другими продуктами с высоким содержанием этилена, поскольку он побуждает фрукты начать созревание.

Фрукты с высоким содержанием этилена – это яблоки, авокадо, помидоры и дыни.

Используйте метод бумажного пакета

Один из самых простых и естественных способов созревания фруктов – это положить их в бумажный пакет на теплый стол.

Чтобы ускорить процесс, вы можете позволить другим вашим спелым фруктам помочь созреть другим. Положите фрукты в пакет со спелыми фруктами, например банан, груша или яблоко. Как мы уже знаем, эти фрукты выделяют этилен, способствующий созреванию других фруктов.

Поставьте их в микроволновку или запекайте в духовке

Запекание банана в микроволновке – это молниеносный способ быстрого созревания этого фрукта. Зубочисткой проткните несколько отверстий в банане и поставьте его в микроволновку на 20–30 секунд, каждый раз проверяя, пока он не достигнет желаемой текстуры.

Все то же можно сделать и в духовке.

Положите бананы в морозилку

Как очень высокие, так и низкие температуры приводят к разрушению клеток и крахмала в банане, что приводит к мягкой консистенции, которая ассоциируется со спелыми фруктами. Несмотря на то, что это не самый быстрый метод, именно эта логика также объясняет, почему замораживание целого банана (включая кожуру), а затем размораживание, чтобы наслаждаться им (позже, также может быть эффективным).

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, когда лучше употреблять бананы.

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