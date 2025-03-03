Какой праздник отмечают 3 марта: интересные факты

3 марта православные верующие чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В этот день также начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Именины сегодня празднуют Кузьмы, Львы, Викторы, Василии, Агапии, Дорофии, Александры.

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В мире отмечается Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, День упрощения жизни, Международный день ирландского виски, Всемирный день слуха, Глобальный день омега-3. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 3 марта

Православные праздники

3 марта в 2025 году начинается Великий пост – самый важный и строгий в году. Он длится 48 дней и предшествует святой Пасхи. Установленный пост в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне. Во время Великого поста верующие соблюдают строгие ограничения в пище, а также усиленно молятся и раскаиваются в своих грехах.

Также православная церковь чтит память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они жили в III веке в городе Амассии, что в Понте (Малая Азия). Евтропий и Клеоник были родными братьями, а Василиск – их другом и племянником святого великомученика Феодора Тирона. Они были воинами и исповедовали христианскую веру.

Во времена императора Максимиана, когда происходили гонения на христиан, их подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, но мужчины остались непоколебимыми. Они мужественно перенесли страдания и были казнены около 308 года. Святые мученики почитаются как символы верности и мужества в христианской вере.

День писателя

Всемирный день писателя – профессиональный праздник литераторов, который отмечается каждый год 3 марта. Праздник был основан в 1986 году на 48-м конгрессе Международного ПЭН-клуба – организации, объединяющей писателей со всего мира.

Всемирный день дикой природы

Всемирный день дикой природы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью повышения осведомленности о дикой природе и ее важности для нашей планеты. Дата 3 марта была избрана, поскольку именно в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (CITES).

Международный день ирландского виски

Международный день ирландского виски посвящен богатой истории, разнообразным стилям и уникальным методам производства этого напитка. Праздник был начат поклонником виски Стюартом Макнамарой.

Всемирный день слуха

Всемирный день слуха отмечается ежегодно 3 марта. Этот день был начат Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения осведомленности о важности слуха и профилактике болезней.

Глобальный день омега-3

Глобальный день омега-3 посвящен повышению осведомленности о важности омега-3 жирных кислот для здоровья человека. Омега-3 жирные кислоты важны для здоровья сердца, мозга, глаз и других органов. Они обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь снизить риск развития хронических заболеваний. Омега-3 необходима для правильного развития мозга у детей.

Исторические события 3 марта

1645 – в этот день датирована первая карта Луны, составленная Михаэлем ван Лангреном.

1861 – российский император Александр II подписал манифест об отмене в империи крепостного права.

1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (теперь – Национальная парламентская библиотека Украины).

1875 – "день рождения" канадского хоккея. В Монреале прошел первый организованный хоккейный матч.

1917 – 3-4 марта в Киеве организован Украинский Центральный Совет (УЦР).

1918 – согласно Берестейскому миру советская Россия признала независимость Украины.

1923 – вышел первый номер нью-йоркского журнала "Time".

1924 – в Турции отменили династию Османа, халифат, другие религиозные органы власти и начали светские реформы.

1931 – Президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven".

1938 – в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаружили большой источник сырой нефти.

1947 – дал промышленный ток восстановлен первый агрегат Днепровской ГЭС, взорванной НКВД 1941 года.

1991 – в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР.

1994 – Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

2005 – Стив Фоссетт совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer.

2020 – объявлен первый подтвержденный случай коронавирусной болезни 2019 в Украине.

2022 – Грузия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.

Кто родился 3 марта

1831 – Джордж Мортимер Пульман, американский изобретатель, конструктор спальных вагонов.

1845 – Георг Кантор, немецкий математик, основоположник теории множеств, ставший краеугольным камнем в математике.

1847 – Александер Грэм Белл, американский изобретатель (телефонный аппарат) шотландского происхождения.

1851 – Яков Шульгин, украинский историк и общественно-культурный деятель.

1899 – Юрий Олеша, прозаик, драматург, поэт, сатирик, киносценарист. Одна из ключевых фигур одесского литературного кружка 1920-х.

1911 – Джин Гарлоу, американская киноактриса, звезда 1930-х годов.

1919 – Алексей Погорелов, украинский математик.

1995 – Элоиз Смит, британская актриса и модель.

В этот день умерли:

1703 – Роберт Гук, английский физик, химик, математик, астроном, биолог, изобретатель и архитектор.

1855 – Роберт Миллз, американский архитектор, строитель Белого дома и монумента Вашингтона.

1960 – Иван Граве, ученый-артиллерист, доктор технических наук, изобретатель боевой ракеты на бездымном поросе.

1983 – Артур Кестлер (Arthur Koestler), английский писатель и философ венгерского происхождения.

1991 – Уильям Пенни (William George Penney), британский физик, руководитель британской программы по созданию атомной бомбы.

1993 – Альберт Себин (Albert Bruce Sabin), американский врач польского происхождения, микробиолог и вирусолог, создатель живой вакцины против полиомиелита.

1996 – Маргерит Дюрас, французская писательница, актриса, режиссер и сценарист.

2003 – Джордж Эдвардс, британский авиационный инженер, конструктор, один из главных разработчиков сверхзвукового пассажирского самолета "Конкорд" (род. 1908).

2011 – Джеймс Эллиот, американский астроном, открывший кольцевую систему Урана и атмосферу Плутона

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