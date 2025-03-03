Какой праздник отмечают 3 марта: интересные факты
3 марта православные верующие чтят память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В этот день также начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Именины сегодня празднуют Кузьмы, Львы, Викторы, Василии, Агапии, Дорофии, Александры.
В мире отмечается Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, День упрощения жизни, Международный день ирландского виски, Всемирный день слуха, Глобальный день омега-3. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 3 марта
Православные праздники
3 марта в 2025 году начинается Великий пост – самый важный и строгий в году. Он длится 48 дней и предшествует святой Пасхи. Установленный пост в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне. Во время Великого поста верующие соблюдают строгие ограничения в пище, а также усиленно молятся и раскаиваются в своих грехах.
Также православная церковь чтит память святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. Они жили в III веке в городе Амассии, что в Понте (Малая Азия). Евтропий и Клеоник были родными братьями, а Василиск – их другом и племянником святого великомученика Феодора Тирона. Они были воинами и исповедовали христианскую веру.
Во времена императора Максимиана, когда происходили гонения на христиан, их подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить отречься от веры, но мужчины остались непоколебимыми. Они мужественно перенесли страдания и были казнены около 308 года. Святые мученики почитаются как символы верности и мужества в христианской вере.
День писателя
Всемирный день писателя – профессиональный праздник литераторов, который отмечается каждый год 3 марта. Праздник был основан в 1986 году на 48-м конгрессе Международного ПЭН-клуба – организации, объединяющей писателей со всего мира.
Всемирный день дикой природы
Всемирный день дикой природы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году с целью повышения осведомленности о дикой природе и ее важности для нашей планеты. Дата 3 марта была избрана, поскольку именно в этот день в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения (CITES).
Международный день ирландского виски
Международный день ирландского виски посвящен богатой истории, разнообразным стилям и уникальным методам производства этого напитка. Праздник был начат поклонником виски Стюартом Макнамарой.
Всемирный день слуха
Всемирный день слуха отмечается ежегодно 3 марта. Этот день был начат Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения осведомленности о важности слуха и профилактике болезней.
Глобальный день омега-3
Глобальный день омега-3 посвящен повышению осведомленности о важности омега-3 жирных кислот для здоровья человека. Омега-3 жирные кислоты важны для здоровья сердца, мозга, глаз и других органов. Они обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь снизить риск развития хронических заболеваний. Омега-3 необходима для правильного развития мозга у детей.
Исторические события 3 марта
- 1645 – в этот день датирована первая карта Луны, составленная Михаэлем ван Лангреном.
- 1861 – российский император Александр II подписал манифест об отмене в империи крепостного права.
- 1866 – в Киеве открыта публичная библиотека (теперь – Национальная парламентская библиотека Украины).
- 1875 – "день рождения" канадского хоккея. В Монреале прошел первый организованный хоккейный матч.
- 1917 – 3-4 марта в Киеве организован Украинский Центральный Совет (УЦР).
- 1918 – согласно Берестейскому миру советская Россия признала независимость Украины.
- 1923 – вышел первый номер нью-йоркского журнала "Time".
- 1924 – в Турции отменили династию Османа, халифат, другие религиозные органы власти и начали светские реформы.
- 1931 – Президент США Гувер утвердил решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven".
- 1938 – в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаружили большой источник сырой нефти.
- 1947 – дал промышленный ток восстановлен первый агрегат Днепровской ГЭС, взорванной НКВД 1941 года.
- 1991 – в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР.
- 1994 – Украина и США подписали договор о дружбе и сотрудничестве.
- 2005 – Стив Фоссетт совершил первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer.
- 2020 – объявлен первый подтвержденный случай коронавирусной болезни 2019 в Украине.
- 2022 – Грузия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.
Кто родился 3 марта
- 1831 – Джордж Мортимер Пульман, американский изобретатель, конструктор спальных вагонов.
- 1845 – Георг Кантор, немецкий математик, основоположник теории множеств, ставший краеугольным камнем в математике.
- 1847 – Александер Грэм Белл, американский изобретатель (телефонный аппарат) шотландского происхождения.
- 1851 – Яков Шульгин, украинский историк и общественно-культурный деятель.
- 1899 – Юрий Олеша, прозаик, драматург, поэт, сатирик, киносценарист. Одна из ключевых фигур одесского литературного кружка 1920-х.
- 1911 – Джин Гарлоу, американская киноактриса, звезда 1930-х годов.
- 1919 – Алексей Погорелов, украинский математик.
- 1995 – Элоиз Смит, британская актриса и модель.
В этот день умерли:
- 1703 – Роберт Гук, английский физик, химик, математик, астроном, биолог, изобретатель и архитектор.
- 1855 – Роберт Миллз, американский архитектор, строитель Белого дома и монумента Вашингтона.
- 1960 – Иван Граве, ученый-артиллерист, доктор технических наук, изобретатель боевой ракеты на бездымном поросе.
- 1983 – Артур Кестлер (Arthur Koestler), английский писатель и философ венгерского происхождения.
- 1991 – Уильям Пенни (William George Penney), британский физик, руководитель британской программы по созданию атомной бомбы.
- 1993 – Альберт Себин (Albert Bruce Sabin), американский врач польского происхождения, микробиолог и вирусолог, создатель живой вакцины против полиомиелита.
- 1996 – Маргерит Дюрас, французская писательница, актриса, режиссер и сценарист.
- 2003 – Джордж Эдвардс, британский авиационный инженер, конструктор, один из главных разработчиков сверхзвукового пассажирского самолета "Конкорд" (род. 1908).
- 2011 – Джеймс Эллиот, американский астроном, открывший кольцевую систему Урана и атмосферу Плутона
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