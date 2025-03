Торт 'Красный бархат': когда придумали рецепт и всегда ли десерт имел такой цвет

Благодаря прекрасному красному оттенку торт "Красный бархат" является фаворитом праздничных мероприятий в любое время года. Эффектный оттенок придает застолью шику и разнообразию, а вкус его сливочно-творожной глазури делает его десертом, перед которым невозможно устоять.

Видео дня

Кто и когда придумал рецепт этого вкусняка и почему его назвали именно так, а также всегда ли коржи были красными, рассказывает Eat This Not That.

Как уточнила кондитер Мелисса Уолнок, этот торт не всегда был красным. Все начиналось просто как бархатный торт. "Говорят, бархатный торт возник в викторианской эпохе и считался изысканным десертом. Бархат в названии преследовал цель описать текстуру торта", – пояснила она.

Очевидно, повара обнаружили, что добавление миндальной муки, кукурузного крахмала или какао к смеси для торта смягчит белок в муке, что приведет к более тонкой текстуре торта, чем пирожные, изготовленные исключительно из обычной муки.

Итак, какао в действительности не использовалось в этих рецептах для приготовления шоколадного торта, его фактически использовали в качестве ингредиента для изменения текстуры.

В то время, когда бархатный пирог набирал популярность, торт "Блюдо дьявола" с темным шоколадом как раз тоже был на подъеме. По словам шеф-кондитера Стелли Паркс, автора кулинарной книги BraveTart: Iconic American Desserts, именно в начале 1900-х годов сочетание обоих этих рецептов создало бархатный какао-пирог.

Рецепт приобрел популярность в эпоху Великой депрессии, поскольку требовал дешевого сырого какао-порошка вместо шоколадных батончиков (которые были более дорогими, поскольку изготовлялись из какао-масла, какао-сухих веществ и сахара). Впоследствии, когда рецепт бархатного торта попал в южные штаты, в список ингредиентов добавили пахту. Когда в рецепте была использована пахта, начало происходить что-то интересное.

Сочетание кислой пахты и сырого какао-порошка с нейтрализующей пищевой содой ускорило химическую реакцию, высвободившую природный красный цвет какао. Так нет, торт не был чрезвычайно алым, каким он сейчас благодаря пищевым красителям, но он был больше красно-коричневого оттенка, чем землистый, темно-коричневый, как у обычного шоколадного торта.

Однако именно компании Adams Extract из Техаса приписывают настоящую популярность торту из красного бархата, который вы знаете и любите. Компания продавала пищевые красители и ароматические экстракты, и она была одной из первых, кто ввел отрывные карты с рецептами, чтобы поощрить использование своих продуктов.

Легенда свидетельствует, что после того, как владельцы компании съели бархатный торт в Waldorf-Astoria в Нью-Йорке, они были вдохновлены повторить рецепт, используя собственные продукты. Именно в 1940-х годах Adams Extract опубликовал рецепт красного бархатного торта, который был бархатным какао-пирогом с пищевыми красителями, и он получил популярность.

Сейчас некоторые люди теперь используют сок красной свеклы как природный краситель, который помогает сделать этот торт хорошего цвета.

Раньше OBOZ . UA рассказывал о том, как приготовить чизкейк "Красный бархат".

Подписывайтесь на каналы OBOZ . UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.