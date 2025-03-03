'Оскар 2025': награду впервые в истории получил латвийский фильм

Впервые в истории латвийского кинематографа анимационный фильм "Поток. Последний кот на Земле" получил престижную награду "Оскар-2025" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Эта победа стала не только признанием таланта латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, но и символом прорыва для независимого анимационного кино.

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Фильм, созданный с использованием бесплатного программного обеспечения с открытым кодом, поразил зрителей своим визуальным мастерством и глубоким эмоциональным содержанием.

"Поток" рассказывает трогательную историю кота, который ищет убежище на лодке вместе с другими животными, потерявшими свои дома в результате наводнения. Фильм, не содержащий диалогов, передает своим зрителям мощное послание о единении и выживании перед лицом стихийного бедствия.

Победа "Потока" стала сюрпризом для многих, ведь он обошел такие громкие проекты, как "Головоломка 2", "Моана 2" и "Дикий робот", которые имели значительно большие бюджеты и рекламные кампании. Этот триумф подчеркнул растущую роль независимого кино на мировой арене и способность конкурировать с крупными студийными проектами, пишет USA TODAY.

Реакция режиссера и команды

Получив награду, Гинтс Зилбалодис выразил свою благодарность за теплый прием фильма и выразил надежду, что эта победа откроет новые возможности для независимых аниматоров по всему миру. Команда фильма также поделилась своим вдохновением и желанием вернуться на "Оскар" в будущем.

Поток. Последний кот на земле – интересные факты о мультфильме

Оригинальное название "Straume". Это анимационный приключенческий фэнтезийный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, вышедший в 2024 году. Сценарий к фильму был написан в соавторстве с Матиссом Кажем. Лента была избрана претендентом от Латвии на 97-ю церемонию вручения премии "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм". Это первый латвийский фильм, номинированный в этой категории, и он получил номинации на "Лучший анимационный полнометражный фильм".

Сюжет фильма разворачивается вокруг черного кота, пытающегося выжить в постапокалиптическом мире, где вода заполонила Землю. Кот сталкивается с разными опасностями, включая стаи собак, вражеских птиц-секретарей и другие испытания. Все это время он вместе с другими животными пытается найти безопасное место, где можно пережить апокалипсис.

Фильм получил высокую оценку критиков за инновационную анимацию и зрелые темы. Он был награжден на нескольких международных фестивалях, в частности, на Каннском кинофестивале 2024 года в секции "Особый взгляд", а также получил приз зрительских симпатий на Международном фестивале анимационных фильмов в Аннесе.

Лента также отмечена за использование открытого программного обеспечения Blender для анимации, что сделало ее производство уникальным в анимационной индустрии. Кроме того, она была представлена на нескольких международных кинофестивалях, в частности в Торонто и Пусане.

"Поток" был выпущен в Латвии 28 августа 2024 г. и стал одним из самых популярных отечественных фильмов страны, собрав более 100 000 билетов. Кроме Латвии он также был показан во Франции и Соединенных Штатах.

Критики отмечают фильм за его глубокое эмоциональное содержание и мощную атмосферу, созданную благодаря компьютерной анимации. Известный кинокритик Джейк Койл назвал "Поток" лучшим анимационным фильмом 2024 года, отмечая мечтательный сюрреализм и эффектность анимации.

Фильм также вошел в список 30 лучших фильмов 2024, подчеркивающий его успех на мировой арене кинематографа.

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