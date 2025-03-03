Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака
Если вы хотите сделать завтрак, который не навредит вашей фигуре, но при этом снабдит организм белком, вам следует приготовить эти простые бейглы всего из трех ингредиентов. К тому же для этого вам не понадобится духовка.
Рецептом простого блюда поделился фудблогер и автор бестселлеров Натан Энтони в своем TikTok. По его словам, эти популярные бейглы готовятся всего 18 минут во фритюрнице.
Ингредиенты
- 200 г муки
- 275 г греческого йогурта 0% жирности
- Одно яйцо, взбитое
- Кунжут или мак по желанию.
Для начинки (по желанию)
- Один авокадо
- Четыре вареных яйца
- Две столовые ложки сыра
- Горсть репчатого лука
- Горсть базилика
- ½ чайной ложки хлопьев чили
- ½ лимона
- Соль и перец
- Щепотка укропа.
Способ приготовления
1. Добавьте муку и греческий йогурт в миску и перемешайте вилкой или руками.
2. Хорошо перемешав, скатайте тесто в шар и разрежьте его на четыре равные части. Раскатать каждую часть в колбаску и сформировать круг, защипнув края.
3. Покройте рогалики яичным раствором и добавьте семена по выбору, прежде чем поставить их во фритюрницу на 18 минут при 180C.
4. Подготовьте начинку, пока пекутся баранки. Когда они будут готовы, разрежьте пополам бейгли и добавьте начинку.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить пасту без плиты и духовки.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.