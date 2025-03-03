Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака

Если вы хотите сделать завтрак, который не навредит вашей фигуре, но при этом снабдит организм белком, вам следует приготовить эти простые бейглы всего из трех ингредиентов. К тому же для этого вам не понадобится духовка.

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Рецептом простого блюда поделился фудблогер и автор бестселлеров Натан Энтони в своем TikTok. По его словам, эти популярные бейглы готовятся всего 18 минут во фритюрнице.

Ингредиенты

200 г муки

275 г греческого йогурта 0% жирности

Одно яйцо, взбитое

Кунжут или мак по желанию.

Для начинки (по желанию)

Один авокадо

Четыре вареных яйца

Две столовые ложки сыра

Горсть репчатого лука

Горсть базилика

½ чайной ложки хлопьев чили

½ лимона

Соль и перец

Щепотка укропа.

Способ приготовления

1. Добавьте муку и греческий йогурт в миску и перемешайте вилкой или руками.

2. Хорошо перемешав, скатайте тесто в шар и разрежьте его на четыре равные части. Раскатать каждую часть в колбаску и сформировать круг, защипнув края.

3. Покройте рогалики яичным раствором и добавьте семена по выбору, прежде чем поставить их во фритюрницу на 18 минут при 180C.

4. Подготовьте начинку, пока пекутся баранки. Когда они будут готовы, разрежьте пополам бейгли и добавьте начинку.

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