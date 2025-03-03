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Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака

OBOZ.UA
NewsLife
2 минуты
66
Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака

Если вы хотите сделать завтрак, который не навредит вашей фигуре, но при этом снабдит организм белком, вам следует приготовить эти простые бейглы всего из трех ингредиентов. К тому же для этого вам не понадобится духовка.

Видео дня

Рецептом простого блюда поделился фудблогер и автор бестселлеров Натан Энтони в своем TikTok. По его словам, эти популярные бейглы готовятся всего 18 минут во фритюрнице.

Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака

Ингредиенты

  • 200 г муки
  • 275 г греческого йогурта 0% жирности
  • Одно яйцо, взбитое
  • Кунжут или мак по желанию.

Для начинки (по желанию)

  • Один авокадо
  • Четыре вареных яйца
  • Две столовые ложки сыра
  • Горсть репчатого лука
  • Горсть базилика
  • ½ чайной ложки хлопьев чили
  • ½ лимона
  • Соль и перец
  • Щепотка укропа.

Способ приготовления

1. Добавьте муку и греческий йогурт в миску и перемешайте вилкой или руками.

2. Хорошо перемешав, скатайте тесто в шар и разрежьте его на четыре равные части. Раскатать каждую часть в колбаску и сформировать круг, защипнув края.

Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака

3. Покройте рогалики яичным раствором и добавьте семена по выбору, прежде чем поставить их во фритюрницу на 18 минут при 180C.

Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака

4. Подготовьте начинку, пока пекутся баранки. Когда они будут готовы, разрежьте пополам бейгли и добавьте начинку.

Как приготовить бейглы из трех ингредиентов без духовки: рецепт белкового завтрака

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