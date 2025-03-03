Как избавиться от плесени и неприятного запаха в стиральной машине: действенный метод

Многие люди не понимают, что стиральные машины нужно регулярно чистить, если вы хотите предотвратить их повреждение и протечку.

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Мыло, влага и известковый налет со временем могут накапливаться в резиновом уплотнителе внутри дверцы стиральной машины и вызвать появление плесени внутри машины, а также неприятный запах. Этого можно легко избавиться, используя всего два предмета, пишет OBOZ.UA.

Помогут белый этот и сода. Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая естественным образом может расщепить плесень и другую грязь внутри дверцы стиральной машины, ослабить их и облегчить удаление.

Стиральная сода является сильной щелочью, что также помогает избавиться от плесени, но это делает ее очень эффективной для растворения остатков мыла, которые могут прилипнуть к резиновому уплотнению.

Как почистить дверцу стиральной машины

Все, что вам нужно сделать, это налить белый уксус в пустую бутылку с пульверизатором и распылить его на резиновый уплотнитель вокруг дверцы стиральной машины.

Дайте белому уксусу постоять несколько минут, чтобы он разложил плесень. Затем используйте чистую ткань, чтобы вытереть грязь с уплотнения. Продолжайте повторять этот метод, пока ткань не станет чистой, когда вы протрете ею резиновое уплотнение.

Затем добавьте 120 мл белого уксуса в контейнер для моющих средств в стиральной машине. Включите стиральную машину без воды и включите горячую воду, чтобы тщательно очистить ее.

После завершения стирки насыпьте примерно четыре столовых ложки стиральной или пищевой соды в барабан стиральной машины.

Еще раз запустите цикл стирки с горячей водой. Когда это будет сделано, протрите внутреннюю часть барабана тряпкой и ваша стиральная машина должна быть полностью чистой.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно скачивать стиральную машину.

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