'Опустошение': вышел трейлер нового фильма с Томом Харди

Популярный актер боевиков и экшен-фильмов Том Харди врывается на Netflix. Уже в скором времени на платформе выйдет лента "Опустошение" с ним в главной роли.

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И в социальных сетях стриминга уже появился тизер будущего фильма. Дата премьеры "Опустошения" назначена на 25 апреля. Фильм выйдет эксклюзивно на Netflix.

Боевик расскажет историю Уокера (Харди) – разочарованного в жизни детектива, который становится на борьбу с преступной группировкой, угрожающей поглотить его город. После срыва крупного наркосоглашения Уокер обнаруживает, что его преследуют сразу несколько преступных группировок. А самая страшная среди них – мстительный синдикат, возглавляемый продажным политиком. Пытаясь спасти сына этого политика, чье участие в наркосоглашении начинает распутывать сложную паутину коррупции и заговора, Уокер вынужден будет столкнуться с демонами своего прошлого.

В ленте, кроме Харди, также сыграли Форест Уитакер, Тимоти Олифант, Мишель Уотерсон и другие. Сценаристом и режиссером фильма выступил Гарет Эванс ("Рейд", "Банды Лондона"). Он же спродюсировал "Опустошение" вместе с Харди, Эдом Талфаном и Арамом Терцакяном.

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