К актерам присоединилась Зендея: вышел тизер нового 'Шрека'

С момента премьеры оригинального мультфильма "Шрек" прошло уже почти четверть века, а от последней на сегодня четвертой части – 15 лет. Так что вряд ли для кого-нибудь будет неожиданностью, что в анонсированной ленте "Шрек 5" появится взрослый ребенок добродушного огра и его жены, принцессы Фионы.

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И тизер новой части франшизы раскрыл все секреты. Из ролика, опубликованного на YouTube-канале студии Universal Pictures, мы узнаем, что это будет дочь, как она будет выглядеть и чьим голосом разговаривать. Для всех это стало настоящим сюрпризом, но к голосовому касту анимации "Шрек 5" присоединилась Зендея.

Как пишет издание Variety, рыжеволосая зеленокожая красавица с пирсингом в носу будет носить имя Фелиция. Она стала единственным новым персонажем франшизы, появившимся в ролике.

Начинается он с того, что Ослик спрашивает у Волшебного Зеркала, кто самый красивый в мире. А Зеркало отвечает: "Конечно, Шрек", и показывает персонажа в разных образах, напоминающих подправленные фильтрами и редакторами фото в соцсетях. После этого в кадре с криком: "Фу, папа!" появляется Фелиция. А вслед за ней – Фиона, которая не согласна с дочерью. "Маме это нравится", – говорит она. "Кто это наделал?", - спрашивает Шрек, после чего в кадр врывается Пиноккио, восклицающий: "Не я!", и у него немедленно начинает расти нос.

В голосовой каст пятой части вернутся все основные актеры франшизы. Шрека озвучит Майк Майерс, а Фиону – Камерон Диаз. Голосом Ослика снова выступит комик Эдди Мерфи.

Отметим, что еще в 2017 году Зендея на своей странице в Twitter (теперь соцсеть Х) признавалась, что обожает пересматривать "Шрека" уже во взрослом возрасте. Теперь она станет частью любимой анимационной франшизы.

Уже известно, что "Шрек 5" выйдет 23 декабря 2026 года. Возвращение франшизы состоится в рождественские праздники и ознаменует 25-летие выхода первого мультфильма. Режиссерами ленты станут Уолт Дорн и Конрад Вернон. Дорн работал над вторым и третьим фильмами "Шрек" как сценарист и художник, а над "Шреком 4" как руководитель разработки сюжета. Также он озвучил Румпельштильцхена. Вернон снял "Шрек 2" и озвучил Пряничного человечка.

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