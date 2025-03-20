Как готовить идеальные блюда на гриле: сначала проведите два теста

Одна из самых больших ошибок начинающих поваров, которые хотят готовить на гриле, заключается в том, что они не знают, где на решетках гриля находятся горячие и холодные точки.

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Это может привести к тому, что вам придется есть полусырое или подгоревшее мясо. Однако, узнав этот секретный совет, вы будете отлично готовить любую еду на гриле каждый раз. Вы можете провести два простых теста, чтобы лучше понять, как именно работает ваш гриль, пишет OBOZ.UA.

Проверьте горячие точки

Подобно духовке, газовые грили часто не обеспечивают равномерную температуру; они обычно имеют горячие точки, где тепло более интенсивно. Простой и недорогой способ найти горячие точки на вашем гриле – это "тест на тост".

Все, что вам нужно, это буханка белого хлеба, тетрадь и карандаш.

Сначала нарисуйте поверхность гриля и разделите ее на квадранты. Затем включите все конфорки на средний огонь и закройте крышку гриля.

Подождите около 15 минут, затем выложите ломтики хлеба на решетку гриля рядами. Быстро покройте всю решетку, оставляя немного пространства между ломтиками. Закройте крышку и подождите 2 минуты.

Откройте крышку. Если хлеб выглядит поджаренным, используйте щипцы, чтобы быстро перевернуть каждый ломтик на свое место. Теперь найдите темные поджаренные или сожженные участки и укажите их на схеме. Еще проще сделать снимок по телефону и сохранить его в папке фотоаппарата для дальнейшего использования.

Зная, где на гриле находятся горячие точки, вы можете разместить еду в более холодной части для приготовления и указать максимальную площадь нагрева для жарки.

Калибровка гриля

Для того чтобы еще лучше понять, как работает именно ваш прибор, вы можете откалибровать его. Начните с разжигания гриля (всегда с открытой крышкой). Включите одну конфорку на высокую мощность, а остальные оставьте выключенными. Поместите датчик термометра для гриля над огнем, закройте крышку, затем измерьте время, которое потребуется, чтобы достичь 325°С (для косвенной зоны приготовления). Запишите это время.

Теперь переместите зонд термометра на холодную сторону гриля и запишите температуру. Затем включите другие конфорки одну за другой, расположив зонд выше огня. Записывайте измерения времени и тепла при регулировке ручек конфорки.

Наконец, посчитайте, сколько времени требуется, чтобы достичь температуры от 400 до 500°, чтобы вы знали, как создать максимальный нагрев или зону "прямой зоны" для жарки мяса.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какую еду не следует готовить на гриле.

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