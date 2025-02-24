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Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов

Эрика Ильина
NewsLife
2 минуты
150
Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов

В ближайшие дни одним из самых популярных блюд на столах украинцев будут блины, ведь люди празднуют Масленицу. Этот праздник предшествует началу великого поста и всегда приносит хорошее настроение.

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Фудблогер с ником alionakarpiuk в Instagram представила 6 прекрасных способов, как завернуть блины. Может быть, это маленькое произведение искусства, которое очень легко воплотить в жизнь.

Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов

Как хорошо завернуть блины

Способ №1.

Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов
  • Выкладываем начинку на середину блина.
  • Свободные края заворачиваем внутрь.
  • Образованные углы также заворачиваем внутрь и закрепляем, формируя треугольник.

Способ №2.

Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов
  • Блинчик разрезаем пополам.
  • Наружный край блина слегка заворачиваем внутрь.
  • Начинку выкладываем на край блина.
  • Складываем треугольником.
  • Свободный край заворачиваем внутрь.

Способ №3.

Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов
  • Блинчик складываем пополам.
  • Углы блинчика заворачиваем внутрь, образуя конвертик.
  • Окутываем свободные края, а внутрь выкладываем начинку.

Способ №4.

Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов
  • Выкладываем начинку на середину блина.
  • Свободные края с противоположных сторон заворачиваем внутрь.
  • Закручиваем блинчик, формируя прямоугольник.

Способ №5.

Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов
  • Выкладываем начинку на середину блина.
  • Края блина поднимаем вверх, формируя мешочек.
  • Зеленым луком завязываем мешочек.

Способ №6.

Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов
  • Выкладываем начинку на край блина.
  • Заворачиваем блинчик трубочкой.

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