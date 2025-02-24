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Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов
В ближайшие дни одним из самых популярных блюд на столах украинцев будут блины, ведь люди празднуют Масленицу. Этот праздник предшествует началу великого поста и всегда приносит хорошее настроение.
Фудблогер с ником alionakarpiuk в Instagram представила 6 прекрасных способов, как завернуть блины. Может быть, это маленькое произведение искусства, которое очень легко воплотить в жизнь.
Как хорошо завернуть блины
Способ №1.
- Выкладываем начинку на середину блина.
- Свободные края заворачиваем внутрь.
- Образованные углы также заворачиваем внутрь и закрепляем, формируя треугольник.
Способ №2.
- Блинчик разрезаем пополам.
- Наружный край блина слегка заворачиваем внутрь.
- Начинку выкладываем на край блина.
- Складываем треугольником.
- Свободный край заворачиваем внутрь.
Способ №3.
- Блинчик складываем пополам.
- Углы блинчика заворачиваем внутрь, образуя конвертик.
- Окутываем свободные края, а внутрь выкладываем начинку.
Способ №4.
- Выкладываем начинку на середину блина.
- Свободные края с противоположных сторон заворачиваем внутрь.
- Закручиваем блинчик, формируя прямоугольник.
Способ №5.
- Выкладываем начинку на середину блина.
- Края блина поднимаем вверх, формируя мешочек.
- Зеленым луком завязываем мешочек.
Способ №6.
- Выкладываем начинку на край блина.
- Заворачиваем блинчик трубочкой.
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