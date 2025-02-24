Как хорошо завернуть блины: 6 лучших способов

В ближайшие дни одним из самых популярных блюд на столах украинцев будут блины, ведь люди празднуют Масленицу. Этот праздник предшествует началу великого поста и всегда приносит хорошее настроение.

Видео дня

Фудблогер с ником alionakarpiuk в Instagram представила 6 прекрасных способов, как завернуть блины. Может быть, это маленькое произведение искусства, которое очень легко воплотить в жизнь.

Как хорошо завернуть блины

Способ №1.

Выкладываем начинку на середину блина.

Свободные края заворачиваем внутрь.

Образованные углы также заворачиваем внутрь и закрепляем, формируя треугольник.

Способ №2.

Блинчик разрезаем пополам.

Наружный край блина слегка заворачиваем внутрь.

Начинку выкладываем на край блина.

Складываем треугольником.

Свободный край заворачиваем внутрь.

Способ №3.

Блинчик складываем пополам.

Углы блинчика заворачиваем внутрь, образуя конвертик.

Окутываем свободные края, а внутрь выкладываем начинку.

Способ №4.

Выкладываем начинку на середину блина.

Свободные края с противоположных сторон заворачиваем внутрь.

Закручиваем блинчик, формируя прямоугольник.

Способ №5.

Выкладываем начинку на середину блина.

Края блина поднимаем вверх, формируя мешочек.

Зеленым луком завязываем мешочек.

Способ №6.

Выкладываем начинку на край блина.

Заворачиваем блинчик трубочкой.

На OBOZ.UA есть много рецептов блинов: