Как хранить авокадо, чтобы оно не темнело в течение месяца: интересный лайфхак

Как только вы разрежете авокадо, как начнется отсчет времени, ведь если его слишком долго оставлять открытым, оно в конце концов потеряет свой ярко-зеленый цвет. Хотя окисленное авокадо может быть съедобным, нет ничего аппетитного в коричневом гуакамоле или сером тосте с авокадо.

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Однако, по словам Эми Кросс, эксперта по хранению продуктов, которая ведет блог The Cross Legacy, если правильно хранить этот фрукт, авокадо может оставаться свежим дольше, чем вы думаете.

По ее словам, целые авокадо могут оставаться свежими по меньшей мере четыре недели, если хранить их вместе с лимонами.

Ящики для овощей и фруктов, которые иногда называют ящиками для влажности, расположены внизу холодильника и предназначены для хранения свежих продуктов. Они обеспечивают более влажную среду, чем остальная часть холодильника.

При правильном использовании они могут дольше сохранять свежесть продуктов, продлевая срок годности ваших фруктов и овощей.

Так почему же стоит хранить авокадо вместе с лимонами? Что ж, этилен, выделяемый цитрусовыми, немного замедляет порчу, помогая авокадо дольше оставаться свежим.

Если вы хотите быстро съесть тост с авокадо, но оно еще не созрело, вы можете ускорить процесс созревания. Положите авокадо рядом с фруктами или овощами, выделяющими этилен – газ, который может ускорить созревание.

Поместите авокадо в коричневый пакет с яблоком или бананом или просто положите авокадо под бананы во фруктовой вазе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как созреть авокадо за 12 часов.

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