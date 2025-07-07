Как хранить помидоры, чтобы они были свежими и сочными: лайфхак от хозяек

Помидоры – идеальное летнее дополнение к любому салату или ужину в будний день, но сохранить их свежими может быть сложно.

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Хранение помидоров в холодильнике, в зависимости от их первоначальной спелости, может привести к тому, что они станут мучнистыми, кашеобразными или твердыми, а также ухудшит их вкус, часто делая их пресными, пишет OBOZ.UA.

Чтобы сохранить вкус, свежесть и долговечность этого фрукта, его следует хранить при комнатной температуре на столешнице или в шкафу, подальше от источников тепла и прямых солнечных лучей. Однако один решающий фактор, который большинство людей игнорирует, – это расположение помидоров. В одном из обсуждений в Reddit, например, рекомендовалось хранить помидоры плодоножкой вниз.

Это объяснялось тем, что переворачивание вверх дном уменьшает поток воздуха вокруг стебля, ограничивая контакт с бактериями, которые могут ускорить порчу.

Этот метод также помогает помидорам удерживать влагу, сохраняя их сочными дольше. Для еще лучших результатов накройте стебель скотчем, прежде чем класть помидоры стеблем вниз.

Этот метод может сохранить свежие помидоры сочными, твердыми и сладкими в течение семи-десяти дней, в зависимости от их начальной спелости.

Помидоры черри поместите в неглубокую миску или корзину, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Эти мелкие помидоры созревают быстрее, поэтому проверяйте их каждые день или два.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно собирать помидоры, чтобы они долго не портились.

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