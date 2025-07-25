Как хранить салат, чтобы он оставался свежим до 10 дней: действенный способ

Хрустящий салат и пикантные свежие овощи – идеальный ужин для этих жарких месяцев, когда температура резко поднимается. Но если вы делаете покупки продуктов каждую неделю, основной ингредиент часто может испортиться к тому времени, как вы будете готовы приготовить салат.

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Но если вы храните салат с одной кухонной утварью, он может прослужить до десяти дней, по словам экспертов Hitchcock Farms. Решение проблемы, скорее всего, уже есть на вашей кухне, пишет Express.

Сначала промойте листья, чтобы удалить любые бактерии, грязь или органические загрязнения, а затем промокните листья, чтобы удалить влагу. Хотя внутренняя влага помогает листьям оставаться хрустящими, любая внешняя влага может привести к их увяданию.

Затем возьмите несколько бумажных полотенец и разложите на них чистые, высушенные листья. После того, как они будут разложены, осторожно сложите и заверните листья в бумагу и поместите их в полиэтиленовый пакет.

Выдавите воздух, плотно закройте контейнер и храните в холодильнике в ящике, предназначенном только для салата. По словам экспертов, это поможет сохранить его свежесть от недели до десяти дней.

Салат – не единственный продукт, который может быстро портиться, особенно в жару. Эксперты по питанию раскрыли лайфхак, который поможет сохранить бананы свежими в жару, учитывая, что их не следует хранить в холодильнике.

Простое использование кухонной фольги может помочь продлить срок их хранения в условиях жары. Для этого надо просто обернуть стебель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как хранить листья салата так, чтобы долго не портились.

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