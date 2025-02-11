Как из сказки: четыре невероятно красивых города в Европе, о которых мало кто знает

Чтобы оказаться в настоящей сказке, не обязательно придумывать что-то фантастическое. Порой достаточно правильно выбрать локацию для отпуска или отдыха в выходные.

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Издание Express рассказало о четырех городах в Европе, атмосфера и архитектура которых погружают гостей в настоящую магию. Посещающие их туристы буквально заваливают свои страницы в Instagram невероятными фото с отдыха.

Гальштат, Австрия

Если вы хотите наделать снимки, напоминающие открытки, точно посетите австрийский Гальштат. Над его живописными домиками возвышаются альпийские горы, а его улицы полны истории, насчитывающей тысячи лет. Этот мечтательный городок на берегу озера предлагает увлекательные прогулки и катание на лодке по поверхности кристально чистой воды.

Хотя в городе проживает около 800 человек, по данным Forbes, его ежегодно посещают около трех миллионов человек. Гальштат славится производством соли, поэтому туристов приглашают также посетить местную соляную шахту.

Кстати, говорят, что именно Гальштат послужил вдохновением для мультипликаторов студии Disney, когда они создавали мультфильм "Холодное сердце". Летом здесь можно укрыться от жары, ведь максимум температуры достигает 25 ° C, а зимой стоят морозы чуть ниже нуля и выпадает много снега.

Кольмар, Франция

Этот милый городок похож на провинциальную деревню Белль из мультфильма "Красавица и чудовище". Он расположен на северо-востоке Франции. Это место идеально подходит для пар, которые хотят отправиться на романтические выходные вдали от шумных городов.

Здесь вы окажетесь среди красочных домов, мощеных улочек и средневековых и ренессансных зданий. Любители истории могут насладиться музеями и достопримечательностями.

Город находится на Эльзасском винном пути, а значит ему есть что предложить любителям этого благородного напитка. А здешний канал, окруженный цветами, идеально подходит для живописной прогулки на лодке, которая позволит открыть для себя Кольмар с другой стороны.

Грименц, Швейцария

Горная деревня в Швейцарских Альпах (регион Валли), является популярным местом для туристов по нескольким причинам. Она привлекает живописными видами, хорошо сохранившимся культурным наследием и потрясающими природными окрестностями. Грименц называют одним из самых красивых городков в швейцарских Альпах. Его узкие улочки, традиционные деревянные шале, украшенные красной геранью, и уютная атмосфера переносят посетителей назад во времени.

Грименц является частью горнолыжного региона Валь д'Аннивье, предлагающего более 220 км горнолыжных трасс для всех уровней подготовки. А расположение на высоте 1500 метров над уровнем моря обеспечивает отличное качество снега в зимние месяцы.

Понравится здесь и любителям пеших прогулок. Туристам предлагают широкий выбор маршрутов через альпийские луга, леса и девственные горные ландшафты. Популярные маршруты включают прогулки к леднику Муари или озеру Муари, где бирюзовые воды и ледниковые пейзажи создают невероятные виды для фотографий.

Идштайн, Германия

Старинный городок в Германии называют средневековой жемчужиной с красочными улицами, сказочными замками и многовековой историей, которую можно исследовать бесконечно. Ближайший к городу аэропорт – это международный аэропорт Франкфурта, а поездка машиной в Идштайн займет около 25 минут.

Именно среди архитектурных жемчужин Идштайна находится башня Гексентурма. Она также известна как башня Ведьм. Сооружение было построено в 12 веке и является частью замка Идштайн.

Поселок является отличным выбором для тех, кто хочет глубже изучить историю и насладиться неторопливыми прогулками среди фантастических пейзажей. Кроме того, здесь много замечательных пекарен и кондитерских, где продают невероятное мороженое.

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