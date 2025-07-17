Как избавиться от белокрылки на огороде: профессиональные советы

Маленькое насекомое белокрылка на первый взгляд может показаться невинным созданием, но не обманывайтесь. На самом деле это серьезный вредитель, который питается листьями многих культурных растений. Кроме того экскременты белокрылок являются средой для развития опасного черного грибка.

Видео дня

Именно поэтому бороться с этим насекомым нужно. Борьба эта может быть непростой, однако существуют определенные профилактические меры, которые помогут контролировать его популяцию. Как защитить свой сад, не прибегая к едким химикатам, разбирался блог Марты Стюарт.

Проверяйте свои растения

Борьба с белокрылками начинается с тщательной проверки огорода. Эти вредители очень мелкие, поэтому раннее их обнаружение может иметь большое значение. Для начала регулярно осматривайте нижнюю сторону листьев на предмет наличия белокрылок и их яиц. Также полезно развешивать желтые липкие карточки рядом с наиболее уязвимыми растениями. Яркий цвет привлекает взрослых насекомых и они прилипают к таким карточкам. Чем больше взрослых особей попадает в ловушку, тем больше у вас поводов для беспокойства.

Удаляйте зараженные листья

Если вы заметили скопление белокрылок или их личинок на растениях, быстро действуйте. Первым способом борьбы с белокрылками является физическое удаление всех зараженных листьев или растений. Снимайте неподвижных нимф и куколок с листьев, это может помочь снизить популяцию белокрылок до приемлемого уровня. Тщательно утилизируйте зараженные листья в герметичных пакетах (не компостируйте), чтобы предотвратить распространение вредителей.

Смывайте вредителей с растений

Удалить вредных насекомых можно, просто смыв их струей воды из шланга. Такая мера может быть эффективной при слабом заражении. Этот метод не уничтожит белокрылок полностью, но, безусловно, поможет сократить их численность.

Используйте инсектицидное мыло или садовые масла

Если вы не хотите использовать синтетические инсектицидные спреи, попробуйте воспользоваться более щадящими и безопасными для растений альтернативами, такими как инсектицидное мыло, масло нима или садовое мыло. Эти менее токсичные средства борются только с белокрылками, на которых они непосредственно попали, поэтому крайне важно тщательно покрывать раствором растения, особенно нижнюю сторону листьев. Повторяйте обработку часто, пока проблема не будет взята под контроль.

Время также имеет значение. Мыло и масла могут вызвать фитотоксичность (ожоги) листьев сельскохозяйственных культур, поэтому убедитесь, что растения не страдают от засухи, а температура воздуха во время обработки не превышает 32°C.

Не поддавайтесь соблазну обработать растения инсектицидами широкого спектра действия, которые содержат такие химические вещества, как пиретроиды. Эти химикаты могут уничтожить белокрылку, но также уничтожат полезных насекомых, которые ею питаются.

Используйте растения, которые защищают от вредителей

Вы можете безопасно бороться с белокрылкой, используя проверенный метод совместной посадки. Бархатцы и базилик содержат химические вещества, отпугивающие белокрылку. А привлекательные для насекомых-опылителей цветы, такие как алиссум душистый, могут стать приманкой для божьих коровок, которые любят лакомиться белокрылками.

Предотвращайте повторное появление вредителей

Существует несколько методов, которые помогут предотвратить заражение или повторное появление белокрылок. Во-первых, убедитесь, что вы не переудобряете растения. Эти вредители очень любят богатые азотом растения, поэтому чрезмерное использование азотных удобрений может вызвать усиленный рост вегетативной массы, что приманит на участок много вредителей. Использование светоотражающей мульчи также может помочь отпугнуть белокрылку.

И наконец, остерегайтесь муравьев. Многие виды муравьев ищут источники сахара. Таким источником является медовая роса, которую производят белокрылки. Как только муравьи найдут этих вредителей, они начинают оберегать их от хищников, и, по сути, выращивать их, чтобы получать из них пищу. Если вы заметили муравьев, ползающих по вашим растениями, немедленно принимайте меры. Это сделает белокрылок более уязвимыми к их естественным врагам.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, зачем ставить ведро с водой в саду в июле и августе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.