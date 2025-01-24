Как легко почистить помело, чтобы было удобно есть: лайфхак

Помело можно назвать настоящим королем среди тропических фруктов. С каждым годом он становится более знакомым и доступным украинцам. Его употребляют в качестве самостоятельного продукта, а также добавляют в разнообразные блюда, например салаты.

Видео дня

А поскольку этот фрукт содержит много витаминов и обладает антиоксидантными свойствами, следует уметь правильно его чистить, ведь именно этот нюанс очень часто отпугивает от его покупки. Как правильно и легко почистить помело, в Instagram рассказала фудблогер с ником treskablog.

Как почистить помело?

1. Разрезаем фрукт поперек на три равные части.

2. Делаем надрез на кожице каждой части.

3. Раскрываем частицы руками, тем самым отделяя ломтики.

4. С других частиц срезаем край и повторяем действие.

На OBOZ.UA можно найти отличный рецепт фруктового салата, к которому будет смаковать помело.