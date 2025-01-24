Чем вкусно нафаршировать болгарские перцы: идеальное блюдо для обеда

Болгарский перец – очень вкусный и сочный овощ, который можно найти в магазинах в любой период года. Продукт можно использовать для приготовления сытного и бюджетного обеда. Удачной идеей будет нафаршировать половинки мясной начинкой.

Видео дня

Идея приготовления сочного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Обязательно добавьте много натертого сыра.

Ингредиенты:

большой перец – 3-4 шт.

куриное филе – 400-500 г

томаты – 1 средний

творог для начинки – 50 г + 100 г для корочки

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сметана – 2-3 ст.л.

соль/перец, зелень

Способ приготовления:

1. Перцы помыть.

2. Разрезать вдоль на две половинки и осторожно вынуть семена.

3. Ножки оставить – это нужно, чтобы перцы держали форму и начинка не выпадала.

4. Для начинки соединить мелко нарезанное куриное филе (можно фарш), поджарку из лука и моркови, нарезанный томат, натертый сыр, зелень, специи и сметану.

5. Переложить перцы в форму, наполнить доверху начинкой и немного сбрызнуть маслом.

6. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

7. За 10-15 минут до готовности посыпать сверху творогом и допекать до корочки.