Чем вкусно нафаршировать болгарские перцы: идеальное блюдо для обеда
Болгарский перец – очень вкусный и сочный овощ, который можно найти в магазинах в любой период года. Продукт можно использовать для приготовления сытного и бюджетного обеда. Удачной идеей будет нафаршировать половинки мясной начинкой.
Идея приготовления сочного фаршированного перца на обед опубликована на странице фудблогера Натальи с ником nata.cooking в Instagram. Обязательно добавьте много натертого сыра.
Ингредиенты:
- большой перец – 3-4 шт.
- куриное филе – 400-500 г
- томаты – 1 средний
- творог для начинки – 50 г + 100 г для корочки
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сметана – 2-3 ст.л.
- соль/перец, зелень
Способ приготовления:
1. Перцы помыть.
2. Разрезать вдоль на две половинки и осторожно вынуть семена.
3. Ножки оставить – это нужно, чтобы перцы держали форму и начинка не выпадала.
4. Для начинки соединить мелко нарезанное куриное филе (можно фарш), поджарку из лука и моркови, нарезанный томат, натертый сыр, зелень, специи и сметану.
5. Переложить перцы в форму, наполнить доверху начинкой и немного сбрызнуть маслом.
6. Запекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
7. За 10-15 минут до готовности посыпать сверху творогом и допекать до корочки.