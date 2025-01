Закуска 'Крабовые цветы': станет украшением праздничного стола

К любому праздничному столу нужно подавать закуски. Они не только утоляют голод, но и служат прекрасным украшением стола. Приготовить закуски можно практически из любых продуктов.

Так, например, фудблогер с ником cook with me at home в Instagram рассказала рецепт приготовления невероятной закуски из крабовых палочек. Внешне она напоминает цветок, а по вкусу точно понравится всем.

Ингредиенты

Гренки – 1 уп.

Яйца – 3 шт.

Плавленый сырок – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Майонез – 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Крабовые палочки – 6-7 шт.

Горошек\кукуруза\гранат

Зелень

Способ приготовления

1. Яйца отварить, охладить и натереть на мелкую терку.

2. Плавленые сырки слегка подморозить и тоже натереть.

3. Добавить чеснок, майонез и специи. Перемешать до однородности.

4. Получившуюся смесь выложить на гренки.

5. Украсить изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка.

6. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната.

7. Украсить веточками зелени.

