Закуска "Крабовые цветы": станет украшением праздничного стола
К любому праздничному столу нужно подавать закуски. Они не только утоляют голод, но и служат прекрасным украшением стола. Приготовить закуски можно практически из любых продуктов.
Так, например, фудблогер с ником cook with me at home в Instagram рассказала рецепт приготовления невероятной закуски из крабовых палочек. Внешне она напоминает цветок, а по вкусу точно понравится всем.
Ингредиенты
- Гренки – 1 уп.
- Яйца – 3 шт.
- Плавленый сырок – 2 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Майонез – 2-3 ст.л.
- Соль
- Перец
- Крабовые палочки – 6-7 шт.
- Горошек\кукуруза\гранат
- Зелень
Способ приготовления
1. Яйца отварить, охладить и натереть на мелкую терку.
2. Плавленые сырки слегка подморозить и тоже натереть.
3. Добавить чеснок, майонез и специи. Перемешать до однородности.
4. Получившуюся смесь выложить на гренки.
5. Украсить изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка.
6. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната.
7. Украсить веточками зелени.
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