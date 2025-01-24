УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Закуска "Крабовые цветы": станет украшением праздничного стола

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
2,7 т.
Закуска 'Крабовые цветы': станет украшением праздничного стола

К любому праздничному столу нужно подавать закуски. Они не только утоляют голод, но и служат прекрасным украшением стола. Приготовить закуски можно практически из любых продуктов.

Видео дня

Так, например, фудблогер с ником cook with me at home в Instagram рассказала рецепт приготовления невероятной закуски из крабовых палочек. Внешне она напоминает цветок, а по вкусу точно понравится всем.

Закуска "Крабовые цветы": станет украшением праздничного стола

Ингредиенты

  • Гренки – 1 уп.
  • Яйца – 3 шт.
  • Плавленый сырок – 2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Майонез – 2-3 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Крабовые палочки – 6-7 шт.
  • Горошек\кукуруза\гранат
  • Зелень

Способ приготовления

1. Яйца отварить, охладить и натереть на мелкую терку.

2. Плавленые сырки слегка подморозить и тоже натереть.

Закуска "Крабовые цветы": станет украшением праздничного стола

3. Добавить чеснок, майонез и специи. Перемешать до однородности.

4. Получившуюся смесь выложить на гренки.

Закуска "Крабовые цветы": станет украшением праздничного стола

5. Украсить изрезанными тонкими ломтиками крабовых палочек в виде лепестков цветка.

6. Внутрь выложить зернышки гороха/кукурузы/граната.

Закуска "Крабовые цветы": станет украшением праздничного стола

7. Украсить веточками зелени.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: