С чем носить леггинсы: Белла Хадид показала трендовый образ

Эксперты моды называют леггинсы контроверсионным предметом одежды, однако их популярность не падает. В первую очередь, они просто очень удобны, а если правильно собрать образ с ними, то можно выглядеть так же стильно, как, скажем, модель Белла Хадид.

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Так на днях она появилась в Нью-Йорке в довольно теплом и очень эффектном образе с леггинсами. Повторить такой будет несложно. При этом вы получите трендовый лук, ведь этот предмет одежды сейчас снова входит в моду.

Белла предпочла леггинсы черного цвета, как наиболее универсальную опцию – черный цвет обладает способностью визуально стройнить и вытягивать ноги. Остальные вещи она тоже подобрала в монохроме. А это были стеганная куртка до талии, облегающий топ и кофта на молнии – выразительная фурнитура добавила в образ модели вертикальных линий, что сделало его еще более стройным. Обувь Хадид подобрала тоже черную – это были грубые ботинки высотой до колена.

Таким образом, модель создала сбалансированный лук, весь объем в котором переносится на верхнюю часть. А леггинсы при этом подчеркивают стройность ног и помогают вытянуть силуэт.

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