Сидни Свини после скандала с фото в купальнике показала три стильных образа

Зима в самом разгаре, но это не повод пока отложить модную одежду до наступления тепла. Доказать это на собственном примере взялась актриса Сидни Суини.

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Недавно звезда пережила неприятный скандал – ее раскритиковали за фото в купальнике. Некоторым людям в интернете показалось, что Суини набрала вес. И все это на фоне того, что актриса готовится к роли боксерки Кристи Мартин. В ответ она решила продемонстрировать, что подобная критика ее не затрагивает и она продолжает наслаждаться жизнью и ходить в красивых вещах. Издание Elle рассказало о ее образах больше.

Так стилистка актрисы Молли Диксон составила для своей подопечной ансамбль вещей от бренда Chloé. Он состоял из широких светлых джинсов в паре с прозрачной белой шифоновой блузкой, украшенной воланами на манжетах и подоле. Эту пару Суини дополнила приталенным жакетом с узором "гусиная лапка" и завершила образ золотистым металлическим поясом с логотипом Chloé – фирменным элементом осенне-зимней коллекции бренда 2024 года.

Из аксессуаров для этого наряда Суини выбрала сумку Chloé Bracelet Embellished Glossed Textured-Leather Shoulder Bag цвета верблюжьей шерсти, а также пару солнцезащитных очков янтарного оттенка. Ансамбль был вдохновлен показом Chloé, который в значительной степени опирался на эстетику 1970-х годов и непринужденную многослойность.

И это был не единственный модный образ, который продемонстрировала актриса. На днях, когда в Нью-Йорке был морозный и снежный день, Суини вышла насладиться зимней погодой в белоснежном наряде от Burberry. Он включал меховое пальто, широкие брюки, белые ботинки и сумку Knight в форме полумесяца.

Примечательно, что накануне актриса вышла в другом монохромном образе, выбрав темные вещи, но бренд на этот раз был от Ferragamo, а точнее из осенне-зимней коллекции 2024 года. Ансамбль состоял из водолазки в сочетании с коричневой меховой накидкой, кожаными ботинками, овальными солнцезащитными очками, кожаными перчатками и сумкой Chloé Bracelet Shoulder Bag.

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