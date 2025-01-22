Будет везде весной: 'старомодный' цвет возвращается в тренды

Весна всегда является тем временем года, когда в наш гардероб возвращается цвет. Конечно, больше красок содержат и весенне-летние коллекции модной одежды, и в этом году эксперты отмечают, что на подиумы массово вернулся оттенок, давно считающийся старомодным.

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Как пишет издание Who What Wear, речь идет о нежном светлом оттенке фиолетового – лавандовом. Этот цвет периодически возвращается в моду уже многие десятилетия, ведь он одновременно помогает создать женственные образы и подходит почти всем. Именно поэтому его и считают несколько старомодным. Лавандовые вещи можно найти в винтажных журналах, а упоминания о нем – в классической литературе.

Тем не менее, многие модные бренды использовали этот оттенок в своих показах S/S 2025. Так дом Versace сочетал лавандовый с яркими зелеными тонами, чтобы подчеркнуть его жизнеутверждающий дух. А Bottega Veneta стилизовала красивый оттенок с серыми и холодными синими, чтобы сделать его элегантнее. В свою очередь Issey Miyake придерживался нейтральной цветовой палитры, сочетая пастельный оттенок лаванды с черным основанием.

При этом стилисты утверждают, что не обязательно ждать весны, чтобы начать носить лавандовый. Для холодного сезона его можно совместить с базовыми для него цветами – насыщенным бордовым или глубоким шоколадно-коричневым. А по мере приближения лета просто начните заменять темные слои мягким сливочно-желтым или довольно бледно-голубым для современного взгляда на пастельные краски в гардеробе.

Примечательно, что лавандовым цветам стали отдавать предпочтение и знаменитости. Так Зои Кравиц пришла на вручение премии Gotham Awards 2024 в конце прошлого года в бледно-лавандовом платье Saint Laurent. А ее коллега Дженнифер Лопес уже в первые дни 2025 года пожаловала на премию Variety Creative Impact Awards в лавандовом мини-платье с длинной прозрачной накидкой.

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