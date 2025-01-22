Когда выйдет следующий мультик 'Соника': озвучены сроки

Мультсериалы и фильмы о еже Сонике всегда пользовались огромной популярностью. Студия Paramount Pictures анонсировала разработку четвертой части франшизы. По предварительным данным, мультфильм должен выйти в кинотеатрах 19 марта 2027 года.

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В Paramount Pictures отметили, что давно планировали выход последней части, основанной на популярной видеоигре Sega, весной 2027 года. Эта новость появилась лишь через несколько дней после того, как "Еж Соник 3" стал самым кассовым во франшизе, продав билеты на сумму более 422 миллионов долларов в мировом прокате.

В общей сложности кассовые сборы франшизы о Сонике, включая приобретение прав на просмотр на различных онлайн-платформах, на сегодняшний день превысили 1 миллиард долларов.

Пока нет информации о том, кто будет сценаристом или режиссером четвертого фильма, а подробности сюжета не раскрываются. Джефф Фаулер снял первые три фильма о еже Сонике. Сценаристами третьей части выступили Пэт Кэйси, Джош Миллер и Джон Виттингтон.

В последней части вернулись главные герои франшизы: Бен Шварц как голос главного героя и Джим Керри в двойной роли доктора Эгмана и дедушки сумасшедшего ученого.

Анимационный фильм – это трудоемкий процесс, требующий много времени. От разработки сюжета до создания визуальных эффектов проходит несколько лет.

Детали сюжета четвертой части пока держатся в секрете. Ожидается, что снова появятся любимые герои: Соник, Тейлз и Наклз.

Учитывая последние успехи мультипликационной франшизы, возможны также новые технологии анимации, которые обеспечат еще более увлекательные визуальные эффекты. Еще одной интересной особенностью новых серий может стать расширение сюжетной линии, что позволит раскрыть больше истории персонажей, их прошлое и взаимодействия между собой.

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