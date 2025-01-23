Как приготовить идеальный жареный картофель с хрустящей корочкой: секреты

Приготовить хрустящий жареный картофель обычно удается не всем, ведь очень трудно придерживаться этого баланса, когда овощ внутри остается мягким, а снаружи – хорошо поджаренным.

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Для достижения такого результата следует учесть несколько очень важных нюансов. Даже момент, в который вы бросите картошку в воду, играет очень большое значение, объясняет Express со ссылкой на известного кулинара, сына всемирно известного шеф-повара Рика Штайна Джека.

Ингредиенты

1 кг картофеля

Масло растительное

Утиный жир

Соль и перец

Способ приготовления

Начните с очистки картофеля и нарезаем его однородными кусочками, чтобы обеспечить равномерное приготовление.

Если опустите в холодную воду, вы получите более однородную текстуру овоща, как в молодого картофеля, а не хрустящую золотистую корочку, характерную для жареного картофеля.

Для придания вкуса рекомендуется приправить воду щедрым количеством соли и варить картофель около 15-20 минут.

После приготовления осторожно слейте картофель, не встряхивая его слишком сильно, поскольку это может привести к тому, что он распадется или станет слишком грубым, вопреки предложению некоторых рецептов.

Разогрейте большую форму для запекания в духовке, затем извлеките ее и сбрызните умеренным количеством растительного масла.

Масло должно закипеть перед тем, как вы начнете добавить в нее картофель.

Для дополнительного усиления вкуса непосредственно перед подачей полейте картофель утиным жиром и приправьте черным перцем.

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