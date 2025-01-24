Будет рассыпчатым и вкусным: домашний плов с мясом и овощами на сковороде для ужина

Плов с мясом и полезными овощами – лучшее блюдо для ужина. И для того, чтобы плов был рассыпчатым, его лучше всего готовить в сковороде и в процессе приготовления не перемешивать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного плова с мясом, луком и морковью, чесноком и специями.

Ингредиенты:

рис продолговатый – 2 стакана

мясо любое – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт

масло – 50-70 г

чеснок – 1 головка

специи для плова, перец, соль по вкусу

вода

Способ приготовления:

1. Мясо помойте, порежьте. Очистите и порежьте тонкими полукольцами лук. Морковь очистите и порежьте соломкой. Разогрейте сковороду с маслом, жарьте лук до слабо золотистого цвета, помешивая, добавьте мясо и обжариваем немного, добавляем морковь, обжариваем все вместе, помешивая 3 минуты.

2. Далее добавляем воду к овощам и мясу (чтобы покрыла вода), солим для плова. Варим на среднем огне 15 минут. Далее добавляем рис, разравниваем его по поверхности не перемешиваем, приливаем воды, чтобы она покрыла рис выше на 1,5-2 см. Внутрь ставим головку чеснока и готовим плов без крышки почти до полного испарения жидкости.

3. Когда вода испарится в плове, сделайте несколько отверстий. Накройте крышкой и оставить плов готовится на 15-20 минут до готовности (на маленьком огне).

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